PortAventura World arranca la Semana Santa con nuevos espectáculos

PortAventura World arranca su Easter Celebration, una programación única de actividades y espectáculos de Semana Santa que se alargará hasta el próximo 17 de mayo. Durante cerca de dos meses, los visitantes podrán disfrutar de una tematización singular en todo el resorte y de grandes novedades, especialmente pensadas para familias y, en concreto, para los más pequeños de la casa.

Les novedades incluyen una nueva experiencia gastronómica en el restaurante Marco Polo, donde los visitantes podrán disfrutar de un delicioso Easter Family Brunch, acompañados de sus personajes preferidos de Sésamo; espectáculos exclusivos como Sesame Street Easter Party en el TeatroAventura, con Big Bird como personaje principal; la Easter Parade, un desfile que llenará las calles de Far West de la alegría que caracteriza a los personajes de Sésamo; y, el Meet&Greet Easter Parade, un encuentro para interactuar con ellos. También destaca el emocionante gymkhana Elmo's Eggspedition, para recorrer SésamoAventura buscando de huevos de Pascua con la que los participantes entrarán en el sorteo de una estancia en PortAventura World.

Más allá de SésamoAventura, en la zona de Far West las familias podrán descubrir el nuevo espectáculo West World Frenzy, donde dos temidos hermanos, conocidos en todo el oeste, intentarán hacerse con uno valioso botín; y, en el Gran Teatro Imperial de China, el espectáculo Dreams and the city, una historia llena de baile y música ambientada en la agitada ciudad de Nueva York.

Otra de las principales novedades de esta temporada es la apertura de PortAventura Park media hora antes para los huéspedes del Hotel PortAventura y los hoteles de Far West (Hotel Gold River, Hotel Colorado Creek y Hotel La Mansión de Lucy) a las 9:30 h. Eso les permitirá subir a las principales atracciones del parque antes de la apertura al público general a las 10:00 h y maximizar su estancia.