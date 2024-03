Torredembarra abre un expediente a Prezero por incumplimientos en la recogida de basura

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El pleno del Ayuntamiento de Torredembarra ha aprobado abrir un expediente sancionador a la empresa Prezero por incumplimientos en el servicio de la recogida de basura. Según el consistorio, la empresa facturó la totalidad de los trabajos los días que había servicios mínimos por huelga de trabajadores. Aparte, el ayuntamiento ha valorado que la recogida de los residuos que hay en los alrededores de los contenedores no se hace adecuadamente y tampoco se cumple con la frecuencia de limpieza de los contenedores de cualquier fracción acordada. Finalmente, también se considera que ha habido interrupciones en el servicio por causas no imputables al Ayuntamiento. A la apertura de este expediente la empresa podrá presentar alegaciones.

En concreto, el consistorio ha elaborado dos informes por la actuación de Prezero. El primero prevé abrir el expediente por una infracción leve por no recoger durante seis días los residuos de los alrededores de los contenedores; una infracción grave por no hacer limpieza interior de los contenedores, otra de grave por no hacer toda la limpieza exterior de las baterías de contenedores durante el mes de enero y una muy grave por no haber prestado el servicio durante los tres días de huelga. Además, en estas jornadas de huelga de enero, la compañía habría facturado todo el servicio como si hubiera habido una situación de normalidad. «Pedimos que se facturen sólo los servicios mínimos que se realizaron, reclamamos la diferencia», ha explicado Raúl García, concejal de Residuos y Limpieza Viaria.

Con respecto al segundo informe, se ha redactado por una infracción grave por verter residuos especiales a un contenedor de envases y por una grave por no hacer la limpieza interior de los contenedores durante febrero. Con todo, Prezero tiene ahora diez días hábiles para responder o presentar alegaciones al expediente. Aunque de momento en este expediente no hay una propuesta de sanciones, fuentes municipales han apuntado que si el expediente avanza y se consolida podría haber. En caso de que fuera así, y si todas las infracciones se acabaran aplicando, el importe que la empresa tendría que pagar sería de 38.300 euros.

Prezero obtuvo el contrato para la gestión y recogida de la basura de Torredembarra por la vía de urgencia y actualmente el consistorio está trabajando para redactar un nuevo pliegue de condiciones para sacarlo a licitación. Durante el pleno, partidos de la oposición como la CUP o Alternativa Torredembarra han criticado que durante los últimos años, cuando había otra empresa adjudicataria, el equipo de gobierno no hubiera abierto ningún expediente cuando se detectaron incumplimientos, y han reclamado la internalización del servicio.