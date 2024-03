Mayte Martín: «Las canciones que forman parte de ‘Tatuajes’ son himnos que llevo enganchados en el alma»

Publicado por Cristina Serret Verificado por Creado: Actualizado:

Los tatuajes quedan grabados en nuestra piel para siempre. Deduzco que el título de este trabajo hace referencia a este quedarse impregnado.

«Sí, se llama así porque incluye canciones que, cuando las escuchas, se te quedan enganchadas en el alma. Y estos tatuajes no son sólo míos: esta sensación la ha tenido todo el mundo que las ha escuchado. No hay nadie que haya olvidado Gracias a la vida después de escucharla por primera vez. Y con el resto de canciones pasa igual, porque todas son icónicas».

Cantas temas como Lucía, Ne me quitte pas o El breve espacio que no está. Durante el concierto debes vivir momentos de mucha emoción y también la debes percibir en el público.

«Y tanto, porque son himnos. Durante el concierto siento que formo parte del público, porque en realidad es una celebración, un momento en el que compartimos nuestra memoria emocional. Al final, lo más importante no soy yo, ni siquiera el público, sino el legado que nos han dejado los grandes autores».

Has planteado el concierto con formato de cuarteto, acompañada de Nelsa Baró en el piano, Guillermo Prats en el contrabajo y Vicens Soler en la batería. ¿Era el envoltorio perfecto?

«Sí. Quería crear una sensación de intimidad, casi como si formáramos parte de un ritual sagrado, y ellos son los músicos que necesitaba para conseguirlo. Pero también los he escogido por motivos personales: quería hacer este viaje con ellos porque hace muchos años que trabajamos juntos y compartimos mucho respeto y estima, y me apetecía mucho rodearme de estas sensaciones. Lo necesitaba mucho».

Da la impresión de que con Tatuajes te has hecho un regalo, una cosa que tenías muchas ganas de hacer.

«Hacía mucho tiempo que lo tenía pensado. Son cosas que vas guardando en el cajón de las ideas, esperando que llegue el momento para hacerlas realidad. Y ahora, por mi momento vital y profesional, era el momento».

¿Cómo ha sido el ejercicio de tratar canciones que hemos escuchado tantas veces y tenemos tan asociadas a las voces de sus intérpretes?

«En realidad no buscaba nada. Cuando escuchas estas canciones que has oído toda la vida, te pones a cantarlas, y ya está. Sin embargo, cada vez que las canto, de manera inconsciente, van cogiendo un poco más de matiz con respecto al original. Pero no es premeditado ni buscado, pasa de manera involuntaria».

Viendo la elección, se entiende por qué las quieres cantar, porque efectivamente son himnos, pero el conjunto es muy diverso, ¿verdad?

«La selección es totalmente ecléctica. Las he escogido porque pienso que las tenemos que reivindicar, y también porque quiero que sean conocidas por la gente joven, eso es importante. Y como en el fondo no tengo ninguna limitación con respecto al género de las canciones, ni cuando las escucho ni cuando las canto, Tatuajes acaba siendo un grupo formado por doce micromundos que conviven en una sola obra. El hilo conductor es la emoción, pero cuando las canto tengo la sensación de que con cada tema empieza y acaba el concierto, tengo que ir entrando y saliendo del mundo en el que me zambullo con cada una».