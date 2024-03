El equipo médico de Mas d'Enric no prestará atención médica programada si no hay un funcionario en la puerta del consultorio

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El equipo médico del centro penitenciario de Mas d'Enric, en el Catllar (Tarragonès), no prestará atención médica programada a los módulos de la prisión si no se garantiza la presencia de un funcionario en la puerta del consultorio médico, según ha adelantado Diari de Tarragona y ha podido confirmar ACN.

Después del suceso «trágico» del 13 de marzo pasado, la muerte de una cocinera en este centro a manos de un preso que después se suicidó, los sanitarios han decidido adoptar la medida por «la escalada progresiva» de agresiones en las consultas médicas y por la falta de medios y de funcionarios de prisiones.

«Nos sentimos inseguros cuando hacemos cualquier actuación como sanitarios y nos vemos desprotegidos», ha expuesto Rubén Kobos, sanitario de Mas d'Enric, que ha añadido que se encuentran en situaciones de riesgo cuando pasan consulta a internos y que sufren agresiones físicas o verbales «casi a diario». En ocasiones, y a causa de que no hay vigilantes, otros presos «entran y salen» de la consulta «sin respetar la intimidad de su compañero», hasta el punto que se pueden juntar hasta tres pacientes a la vez en la sala, en situaciones que a veces son de tensión. Estas agresiones e intimidaciones no siempre se contabilizan porque los sanitarios no elevan ninguna queja. «Las graves y que se han elevado, después no se ha hecho lo que se tendría que hacer», ha lamentado el sanitario.

La petición de más seguridad que reclaman acabará dependiendo de la Dirección General, que es quien «tiene que autorizar que haya más personal», a la vez que ha denunciado que hay carencia de efectivos «en todos los ámbitos» de las prisiones, hecho que dificulta «que haya unos mínimos» para garantizar la seguridad de los empleados.

Con todo, Kobos ha manifestado que seguirán con las protestas hasta que haya dimisiones y se tomen medidas para garantizar que no se vuelva a repetir un hecho como el del 13 de marzo. Además, ha criticado que desde entonces «no ha cambiado nada» en los centros penitenciarios.