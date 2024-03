Albiach: «Queremos un compromiso que el Hard Rock no siga adelante»

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

La líder de los comunes en el Parlament, Jéssica Albiach, avisa en el Govern que revertir la rebaja fiscal al juego no es una medida suficiente para aprobar los presupuestos. «Necesitamos un compromiso explícito de que el Hard Rock no siga adelante», ha dicho en una entrevista en RTVE. Además, ha añadido que no aceptarán soluciones que sean una «presa de pèl» y que no vinculen al PSC. Albiach ha descartado permitir la tramitación de los presupuestos para dar más tiempo a la negociación. «¿Qué sentido tendría que sigamos alargando lo que durante 5 meses no hemos solucionado?», ha preguntado. La líder de los comunes ha explicado que hace tres semanas que no habla con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y que hace días que espera su llamada.

Albiach ha explicado que, en el marco de las negociaciones para los presupuestos, el Govern ha hablado de la posibilidad de revertir la rebaja fiscal al juego que se aprobó en 2014 para favorecer a los inversores del Hard Rock. De hecho, hace unos días, los comunes registraron en el Parlament una iniciativa para, precisamente, dar marcha atrás en esta fiscalidad.

Aun así, la líder de En Comú Podem ha dejado claro, también en una entrevista en TV3, que el cambio legislativo «es necesario pero no suficiente» para que su grupo avale los presupuestos para el 2024. «¿Si sólo vincula ERC y comunes, de que les sirve? Estaríamos engañando a la ciudadanía. Quiero un acuerdo nítido», ha añadido. Además, según Albiach, no se trata sólo de «poner trabas» a los inversores para que no vengan a Cataluña y ha insistido en pedir un «compromiso explícito» que no se sacará adelante el Hard Rock.

A pesar de todavía no hay una solución para el Hard Rock, Govern y comunes han negociado en paralelo algunas medidas por si, al final, se acaba desencallando el macroproyecto. Y, según Albiach, ahora no se avanza ni en el tema del Hard Rock ni tampoco en el resto de materias. En este sentido, ha lamentado que el Govern «no esté receptivo» a sus propuestas como las becas comedor, destinar el 25% del presupuesto de Salut a la atención primaria o el refuerzo en la salud mental.

«Una cosa es ser responsables y ser conscientes con las necesidades del país y, otra, que ERC se piense que nosotros firmaremos un cheque en blanco. ¿Ellos aceptan un cheque en blanco cuando negocian con el Estado»?, ha preguntado. Albiach ha explicado que en estos momentos está «preocupada y decepcionada» y ha lamentado que «ERC está dispuesta que Cataluña se quede sin presupuestos por una condición del PSC».

Preguntada sobre por qué los comunes ponen el Hard Rock como línea roja y, en cambio, el año pasado aprobaron los presupuestos, la líder de En Comú Podem ha respondido que ahora es el momento de aprobar el plan director urbanístico del macroproyecto. Y ha avisado de que, una vez se apruebe, será «infernal» pararlo.

Después de que, en las últimas horas, el PSC haya apelado a la responsabilidad de los comunes, Albiach les ha replicado que En Comú Podem ha aprobado más presupuestos que los socialistas. «Me hace gracia que nos pidan responsabilidad cuando nosotros hemos hecho posible tres presupuestos y ellos, uno. Lecciones pocas», ha añadido.