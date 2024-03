Los trabajadores de Correos de Torredembarra protestan la falta de personal

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

Los trabajadores de Correos de Torredembarra han protestado este lunes para denunciar la falta de personal y la precariedad laboral que sufren. CCOO, UGT y CSIF lamentan que desde hace cinco años no se cubren las bajas ni los permisos laborales. Eso provoca, dicen, sobrecargas de trabajo y el retraso en el reparto de las cartas con recorridos más amplios que perjudican la calidad del servicio.

Los sindicatos han asegurado que trabajan con un 35% menos de plantilla. «Aparte de ser un esfuerzo físico también es psíquico porque tenemos mucha presión para llegar a repartirlo todo», ha afirmado el secretario de servicios postales de Correos de UGT en Tarragona, Joan Beltran. Los empleados avisan de que convocarán nuevas acciones.

Una veintena de trabajadores han organizado una protesta a las ocho de la mañana de este lunes delante de la oficina de Correos, donde se distribuyen las cartas y los objetos, para denunciar los recortes sufridos en el servicio que se ofrece desde Torredembarra. Antes de levantar la persiana, los empleados se han desplazado hasta la sede donde se atiende la ciudadanía, donde han repetido la acción.

Según han explicado los sindicalistas, Torredembarra tiene ocho secciones que concentran los servicios rurales de nueve poblaciones – El Catllar, Creixell, La Nou de Gaià, la Pobla de Montornès, la Riera, Salomó y Vespella-, así como el servicio de reparto de Altafulla, con dos secciones. En el turno de tarde, hay una jornada completa y cinco parciales – de cuatro horas – las cuales dan servicio a Torredembarra, Altafulla y los nueve municipios, incluidas todas las respectivas urbanizaciones.

«La falta de personal está en el ámbito de toda España, pero la situación del Bajo Gaià es un caso muy preocupante, el servicio es muy malo, la gente carga contra el cartero y es el que menos culpa tiene, porque lo sufre en sus propias carnes,» ha lamentado el delegado en el sector postal de CCOO de Tarragona, Jesús Velasco. «Sort que la gente de Correos es muy profesional, pero la situación es insostenible, se tiene que contratar y la empresa tiene que cambiar el chip», ha añadido el representante sindical.

De hecho, los sindicalistas han denunciado que en determinados periodos, como el verano, trabajan sólo la mitad de la plantilla. «Queremos que esté la cobertura del personal de reparto, tanto en los carteros de urbana como los rurales, hoy mismo, de los diez trabajadores que somos, sólo hay cinco, eso implica que el resto tenemos que hacer el trabajo de todos», ha asegurado el secretario de servicios postales de Correos de UGT en Tarragona, Joan Beltran.

Los sindicatos señalan que la falta de personal provoca una pérdida de la calidad del servicio postal, ya que la plantilla no llega a todo el reparto. «Hay mucha presión, se tiene que salir a repartir rápidamente y no tiene que quedar nada, eso repercute en la salud del trabajador», ha aseverado Beltran. Por todo ello, los tres sindicatos piden que se adopten medidas para garantizar la prestación del servicio postal. Concretamente, exigen la cobertura de los lugares estructurales a la Unidad de Reparto de Torredembarra y cielos rural. Al mismo tiempo, reclaman mantener la calidad de las condiciones laborales. Si no consiguen revertir esta situación, avisan de que convocarán nuevas protestas.