Junts, CUP y comuns aprietan Aragonès para que se decida sobre el Hard Rock

El Hard Rock ha centrado la sesión de control al presidente de la Generalitat, este miércoles al pleno. Los grupos de Junts, CUP y comuns han apretado a Pere Aragonès para que se decida sobre el proyecto en el Camp de Tarragona si quiere el apoyo de estos grupos para aprobar los presupuestos. Junts y PSC están a favor, y CUP y comuns en contra.

Aragonès ha argumentado que el ejecutivo tramitará el proyecto de acuerdo con la normativa urbanística garantizando la sostenibilidad de cualquier iniciativa, y ha recordado que una mayoría del Parlament está a favor del Hard Rock. El presidente de Junts, Albert Batet, ha propuesto reducir el impuesto de sucesiones, y Aragonès le ha recordado que el mismo Batet votó a favor en el 2020 de la normativa actual de este impuesto.

El portavoz de ECP, David Cid, ha mostrado la «disposición» de los comuns a hablar de las cuentas del 2024, si bien ha dejado claras las «prioridades» de su grupo: climatización de las escuelas, extraescolares gratuitas, hablar de la sexta hora, mejorar las partidas en Atención Primaria y salud mental, negociar la regulación de alquileres de temporada, y acelerar las inversiones en energías renovables.

Cid ha subrayado que en Comú Podem se abre a pactar los presupuestos con el ejecutivo, pero ha alertado de que no lo hará si el Govern no se planta en contra del Hard Rock: «Ya le digo que no estaremos», ha avisado el portavoz, en este escenario.

A la réplica, Aragonès ha preguntado si «de verdad» que los comuns permitirán descarrilar los presupuestos sólo por el proyecto de Hard Rock, que ha recordado que ya tiene unos «mecanismos» de tramitación propia, y que cuenta con una mayoría parlamentaria a favor: «¿Sacrificaremos todo eso por un solo proyecto? Es momento de la responsabilidad», ha concluido el presidente.

Acuerdos de claridad

Batet ha lanzado a Aragonés que su Govern necesita un «acuerdo de claridad sobre qué hará con el Hard Rock». Y le ha preguntado si incumplirá con el PSC o bien con los comuns, de cara a los presupuestos. Los socialistas exigen sacar adelante el proyecto, y en Comú Podem reclama todo lo contrario, y el Govern necesita a los dos socios para sacar adelante las cuentas -si no puede sumar Junts.

Batet ha culpado al Govern de estar «desorientado», y ha aprovechado para repetir la propuesta de Junts de rebajar el impuesto de sucesiones: «¿No considera que es un impuesto justo?». En la réplica, Aragonès ha recordado que el mismo Batet votó a favor de la actual normativa del impuesto de sucesiones hace 4 años: «El acuerdo de claridad lo tiene que tener Usted. ¿A quién nos tenemos que creer, al Batet del 2020 o al del 2024?».

En esta línea, el presidente ha rematado que la propuesta de Junts tiene que incluir de dónde se pueden restar los 1.200 MEUR que supondrían rebajar tanto el impuesto de sucesiones: «Si no, la propuesta es un brindis al sol para quedar bien con los de casa. Si no, es hacer volar palomas, y aquí no se nos encontrarán», ha remachado Aragonés.