Vila-seca en Comú pide la moratoria de un año para la reordenación de zonas azules y verdes de la Pineda

El pasado jueves día 15 de febrero Núria Miret portavoz de Vila-seca en común, explicó en el Centro cívico del Colomí el estudio que llevó el equipo de gobierno de la Pineda para implantar la zona de aparcamiento azul y verde en todo el pinar.

Después de la recogida de peticiones del vecindario que asistió a la sesión mencionada Vila-seca en común ha pedido al equipo de gobierno una moratoria de un año para poder trabajar mejor el proceso y obtener mejores resultados.

Defienden que con el arreglo del frontal marino que empezará este verano puede tener repercusiones. Creen que en este tema Vila-seca Segura quiere ir mucho deprisa, ya que se le acaba la prórroga de contrato en la empresa adjudicataria.

El vecindario no ha tenido participación suficiente, según los comunes, y no se-lose ha comunicado a todo el mundo y no han hecho un proceso participativo en toda regla. Con este aplazamiento saben, según los comunes, que se puede trabajar mejor y conseguir mejores resultados.