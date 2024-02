Pere Segura: «Es imposible que la ciudadanía del sur de Cataluña se sienta orgullosa de su Diputación»

Publicado por Oriol Castro Verificado por Creado: Actualizado:

¿Cuál es el balance que hace de sus 6 primeros meses como presidente del grupo de Junts en la Diputación?

«Hago un balance muy positivo de los primeros seis meses como presidente del grupo de Junts en la Diputación de Tarragona. Han sido unos meses intensos, marcados por una fase de adaptación, ya que por primera vez nuestro grupo ha entrado como formación política en el pleno de la Diputación de Tarragona y nos ha tocado asumir el reto más complejo: el de hacer una oposición constructiva, responsable y al mismo tiempo exigente. Esta tarea requiere un equilibrio delicado y un trabajo de equipo intenso y con dedicación por parte de todos los diputados que formamos nuestro grupo».

¿Por qué Junts no ve una prioridad la compra del edificio Caixa Tarragona?

«Nuestra prioridad no es centralizar todos los servicios en un mismo lugar, sino aproximar los servicios a las personas que viven y trabajan en nuestro territorio. Nuestro grupo tiene las prioridades muy claras, y estas se centran en posicionar en el corazón de las políticas impulsadas por la Diputación los problemas cotidianos de la gente y del territorio, en lugar de dedicarse a la adquisición de edificios, más o menos emblemáticos».

El gobierno cuantificó en 10 millones de euros la operación de compra y reforma del edificio, aunque el antiguo comprador catalogaba sólo los trabajos de remodelación en estos 10 MEUR. ¿Esta inversión se tendría que destinar a otros proyectos?

«Claramente. Si me pregunta si preferimos invertir más de 20 millones de euros en la adquisición del edificio de Caixa Tarragona y la posterior rehabilitación de dos edificios, en vez de destinar estos recursos económicos a afrontar los retos reales y mayúsculos del equilibrio territorial, de la desertización de los pueblos y comarcas, de la mitigación del cambio climático, de políticas de mejora energética y de fomento de la competitividad enfrente de otras regiones, me sabe mal decirle que no. El Camp de Tarragona, las Terres de l'Ebre y el Baix Penedès conforman una región económica muy potente, de hecho la segunda más importante de Cataluña».

¿El grupo cree que la Diputación podría mantener el funcionamiento del Palau como hasta ahora?

«Nuestro grupo no sólo cree que la Diputación podría mantener el funcionamiento del Palau como hasta ahora, sino que esta era precisamente la propuesta presentada por el gobierno de la Diputación hace tan sólo un año».

La presidenta, Noemí Llauradó, aseguró que el Palau «se ha quedado pequeño».

«La compra de este edificio no está asociada a un aumento o a la creación de nuevos servicios por parte de la Diputación. Se trata, más bien, de la reubicación de los servicios existentes en unos nuevos espacios, con el objetivo de convertir el actual Palau de la Diputación en un edificio meramente institucional y destinado exclusivamente a las tareas y actividades de los diputados y las diputadas. ¿Realmente es necesario un edificio de más de 5.000 m² para desarrollar sólo tareas políticas y de representación institucional? Nos sabe mal, pero no compartimos esta visión de futuro».

«La Diputación se limita a repartir los recursos económicos y basta, como un Consejo Comarcal» Pere Segura

¿Junts ve como una buena o mala decisión aglutinar la gran mayoría de los servicios de la Diputación en un mismo espacio?

«La cuestión no es si centralizar la mayoría de servicios en un mismo espacio, o en edificios adyacentes. Primero nos tenemos que preguntar si esta importante inversión es hoy prioritaria, y si es una buena o una mala decisión».

¿No hará trabajar de una forma más eficiente o transversal, como argumenta el gobierno?

«Actualmente, la Diputación ofrece servicios desde varios ámbitos y ubicaciones, manteniendo una alta calidad de los servicios que presta, de la misma manera que muchos ayuntamientos no concentran todos sus servicios en un único edificio. El punto clave es si esta concentración es una condición indispensable para el buen funcionamiento de la institución; y la respuesta es que no».

¿La atención del gobierno está desviada?

«La compra de este edificio y las reformas posteriores, tanto del Palau actual como del edificio que se quiere adquirir, equivalen a la inversión total en carreteras para toda la provincia de dos anualidades. ¿Realmente estamos atendiendo las expectativas y necesidades de la ciudadanía como institución? Eso nos lleva a reflexionar otra vez sobre el uso más adecuado de los recursos públicos. Nos preguntamos si no hay necesidades más preeminentes por todo el territorio que requieran la atención decidida y la inversión de la Diputación de Tarragona».

Llauradó avanzó que se crearán diferentes convenios patrimoniales con diferentes administraciones para reordenar los espacios de la Diputación en el territorio. ¿De qué forma cree Junts que se tendría que arreglar el patrimonio de la Diputación?

«Un convenio patrimonial es un acuerdo entre dos o más partes que regula cuestiones relacionadas con la gestión del patrimonio por las partes implicadas. ¿Con quién tiene que firmar un convenio la Diputación? ¿Qué espacios se tienen que reordenar mediante convenios? ¿Las Escuelas de Música? ¿Las Escuelas de Arte? ¿Los almacenes? Ciertamente, creo que simplemente es tirar la pelota hacia adelante porque en el fondo no hay nada pensado ni planificado».

El grupo municipal de Junts en Tarragona se ha desmarcado del voto en contra. ¿Esta decisión puede generar una división interna en el partido en el Camp de Tarragona?

«Dentro de cualquier formación política, la pluralidad de opiniones es enriquecedora. Entendemos que pueda haber discrepancias, como en el caso del compañero Jordi Sendra, en este caso pueden ser el reflejo de las particularidades de las dinámicas políticas locales en su ciudad. Sin embargo, como miembros del grupo de Junts en la Diputación, nos une un objetivo superior: el compromiso de servir y trabajar para el bienestar de toda la demarcación. Nuestro deseo es que la ciudadanía se sienta representada y orgullosa de su Diputación. Esta misión trasciende las diferencias puntuales de opinión y nos obliga como grupo a mirar más allá de nuestras propias ciudades, pueblos o intereses inmediatos».

«Nuestro trabajo nos obliga a mirar más allá de nuestras ciudades, pueblos e intereses» Pere Segura

El voto en contra rompe con la tradicional unanimidad dentro del consejo plenario de la Diputación. ¿El edificio de Caixa Tarragona es un punto de inflexión dentro del pleno?

«Tenemos muy claro el rol que tenemos que asumir en este mandato en la Diputación, que consiste en ser exigentes con el gobierno pero, al mismo tiempo, en ser constructivos con nuestras propuestas. No obstante, si alguien cree que renunciaremos a nuestras responsabilidades, se equivoca profundamente. Eso sería el equivalente a traicionar la confianza que las personas han depositado en nosotros».

Entonces, ¿será posible llegar a acuerdos?

«Participaremos en los acuerdos siempre que estos estén realmente enfocados a compartir perspectivas y a trabajar conjuntamente en beneficio de toda nuestra región. Aspiramos a que la Diputación funcione de manera efectiva, lo cual es fundamental para todo el territorio. Pero eso no implica conceder un cheque en blanco».

El órgano supramunicipal prevé grandes inversiones en la ciudad de Tarragona. ¿Cómo valoran estos proyectos?

«Creemos que no es razonable estar hablando de proyectos como la Savinosa, con una inversión de 50 millones de euros, la compra y rehabilitación del edificio de la Caixa de Tarragona por 20 millones, y el traslado del Conservatorio a la antigua Tabacalera con un coste de 10 millones de euros, todas estas inversiones concentradas en una única y gran ciudad e impulsadas por una administración. ¿Dónde está la misión fundacional de servir a los municipios más pequeños y al territorio en su conjunto?»

¿Estos gastos van en detrimento de los otros municipios y comarcas?

«La respuesta parece evidente. Precisamente, ¿este enfoque de recursos no comprometerá la capacidad de la Diputación para desarrollar políticas en favor del resto del territorio? Actualmente, la Diputación de Tarragona, se comporta como un gran Consejo Comarcal, y basta, se limita a repartir los recursos económicos con criterios absolutamente discutibles».

¿El gobierno de la Diputación tiene una visión centralista del territorio?

«Para ponerlo en contexto, permíteme relatar una anécdota. Cuando el reusense Francesc Cailà presidía la Diputación, una destacada personalidad de la sociedad civil, sacrificó en parte su carrera política para hacer de la universidad una institución que fuera representativa e integrada en el territorio y sus peculiaridades. Uno de los frutos de su dedicación es que Reus dispone de la Facultad de Medicina. Hoy, la Diputación hace justo lo contrario. Se aleja de este espíritu, aunque la actual presidenta también proviene de Reus. ¿Verdad que es contradictorio? Pues estamos aquí».

¿Creen que estas acciones se deben a compromisos políticos?

«La Diputación no puede quedar de ninguna manera subordinada al triste papel que le ha llevado a tener este pacto de gobierno. El sur de Cataluña merece más, mucho más. Si alguien pregunta cuáles son los planes de la Diputación para este mandato, no encontraremos ninguna respuesta. Eso no puede ser. Hemos pasado del liderazgo, al anar fent, del promover oportunidades, al qui dies passa, anys empeny. No puede ser que nuestro territorio tenga la cabeza gacha y la mirada triste. La falta de ambición no puede ser nuestra principal divisa».

¿Qué concepción cree que tiene la ciudadanía de la Diputación?

«Ahora mismo, es imposible que la ciudadanía del sur de Cataluña pueda sentirse orgullosa del papel de su Diputación. La ambición de ser una región potente, basada en el talento, con competencias propias y aliada con la gente, las empresas y las otras administraciones del territorio, ha quedado en nada y esta dinámica se tiene que revertir».