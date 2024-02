El Carnaval llenará de luz y confeti las calles de Roda de Berà este fin de semana

Publicado por Redacción Verificado por Creado: Actualizado:

Se celebrarán los tres tradicionales desfiles, una de ellas en la zona costera.

El Gran Desfile de Carnaval reunirá la participación de más de 1.200 personas, con dieciséis carrozas y una comparsa, muchas de ellas venidas de otros municipios.

Roda de Berà vivirá este fin de semana un Carnaval multitudinario. La celebración se iniciará el sábado por la mañana, con el Desfile de playa. Les carrozas participantes, un total de ocho, se darán cita en la plaza Luis del Olmo para empezar el desfile a las doce del mediodía. Recorrerán la plaza Mediterrani y el paseo del Puerto Deportivo, hasta llegar al paseo marítimo de Costa Daurada.

El Gran Desfile de Carnaval llegará el sábado por la tarde, a partir de las seis. Participarán dieciséis carrozas y una comparsa, formadas por 1.210 personas de todas las edades, siete de ellas de Roda de Berà y el resto venidas de otros municipios como l'Arboç, Torredembarra, Altafulla, El Vendrell, Banyeres del Penedès, la Pobla de Montornès y Albinyana.

El recorrido ha sufrido una pequeña modificación, debido a la elevada participación, y los participantes bailarán por la avenida Sant Jordi, la plaza Catalunya, la avenida Fèlix Martorell, la calle Navas de Tolosa y Joan Carles I, para finalizar en la plaza del Ayuntamiento. Allí el Rey Carnaval leerá sus versots.

La fiesta, sin embargo, no acabará aquí, y a partir de las once de la noche el Casino Municipal acogerá una gran fiesta de Carnaval, con los deejays Quiles, Cristian Live, David Now y Jordi Romero. La entrada será gratuita y habrá servicio de bar y guardarropa.

El domingo, como es tradición, será el turno de los más menudos con el Desfile infantil y el éxito fiesta infantil con batalla de confeti en el pabellón municipal. A partir de las cinco y media, las carrozas saldrán desde la avenida Fèlix Martorell y harán un recorrido diferente al de años anteriores, por seguridad, con el fin de evitar pasar por delante de la nave de la cooperativa agrícola, recorriendo las calles Marinada, Vendrell, Reina Sofía y Joan Carles I, hasta la plaza del Ayuntamiento. Dentro del pabellón les esperará una fiesta con batalla de confeti, chocolate a la taza con coca para todo el mundo, y animación infantil con Susanita Pinceles.

Miércoles de ceniza

El reinado de en Carnaval llegará a su fin el miércoles 14 a partir de las cinco de la tarde. Gracias a la colaboración del Ball de Diables, Roda de Berà se despedirá de Su Majestad, con un séquito mortuorio, la lectura del testamento y la crema de su féretro en la plaza de la Sardana.

Al finalizar, el Ayuntamiento servirá chocolate a la taza para todo el mundo.