Hasta el 13 de febrero, el Carnaval llegará a la Canonja cargado de fiesta y muchas novedades. La Comisión de Carnaval y la Concejalía de Fiestas han ideado un programa especial, con novedades y para todos los públicos. Para empezar, ayer ya llegó Su Majestad Carnestoltes a la Canonja, acompañado del DJ Nacho de las Casas, los Teatrerus y centenares de canonjinos que quisieron participar en este momento tan especial.

El Rey Carnestoltes llegó subido encima de un Mamut en la Canonja imitando la llegada de Dalí a Tarragona en 1973. Así se presentaba un pregón cargado de ironía y sátira, criticando algunos de los últimos hechos ocurridos en el municipio. La primera teniente de alcalde, Lucía López hizo la entrega de la vara de alcalde al Rey Carnestoltes y este inauguró el Mammuthus Park en la Canonja.

La novedad de este año es la presentación de la Pulla de Su Majestad Carnestoltes, una representación artística que será motivo de escarnio y burla durante todo el Carnaval hasta su quema el día del Entierro de la Sardina, que este año será uno de los elementos más significativos de nuestro pueblo. El jueves 8 de febrero, a las 4 y media de la tarde S.M. Carnestoltes y su acompañamiento musical esperarán a los niños y niñas en la plaza del Castell para ir hasta la Rambla de las Garrigues donde todo el mundo podrá disfrutar de una merienda de butifarra de huevo con una sesión musical a cargo de la Charanga Tocats de la-la.

El Desfile y el concurso infantil de disfraces serán el sábado 10 de febrero al mediodía. El Desfile saldrá de la rambla de las Garrigues entre las calles Escultor Figueras y Poetes Bertran. Contará con mucha música y el acompañamiento de diferentes personajes y el DJ Nacho de las Casas que amenizará este viaje. También habrá premios.

El sábado por la noche habrá un baile y concurso de disfraces en el Polideportivo Municipal. Empezará a las 11 de la noche y estará amenizado por Show Must Go On, un espectáculo con música de todas las épocas y para todos los públicos. El precio de la entrada será de 2 € y se podrán adquirir en Codetickets las 24 h y en el castillo de Masricart los lunes, miércoles y viernes por la mañana de 9 a 1 y las tardes de lunes a viernes de 4 a 8.

Es imprescindible autorización y el acompañamiento de un adulto para menores de 16 años. Hay que recordar que habrá premios a los mejores disfraces. (No hace falta inscripción previa) El magnífico desfile de carnaval será el domingo 11 de febrero, con la salida a las 5 de la tarde y llegada a la plaza Ernest Lluch, el itinerario será el de años anteriores. La entrega de premios se alargará hasta las 20'30 h a fin de que el jurado pueda ver el desfile totalmente. La diversión, tanto durante el desfile como a la llegada está asegurada.

Y el Carnaval pondrá el punto y final el martes 13 de febrero con el entierro de la sardina. A las 6 de la tarde la Banda de Cornetas y Tambores acompañará al seguici desde la escuela hasta el Castell de Masricart donde tendrá lugar el velatorio fúnebre. Después del crematorio acabará todo con el mercado de la sardina, con especialidades gastronómicas de todos los grupos del Carnaval canonjino. En todos los actos habrá un photocall creado por la Comisión de Carnaval para que todo el mundo pueda mostrar su cara más carnavalesca.