Justicia detiene la prueba piloto con inteligencia artificial del centro penitenciario Mas d'Enric

La consellera de Justicia, Gemma Ubasart, ha anunciado que se ha detenido la prueba piloto con inteligencia artificial del centro penitenciario de Mas d'Enric del Catllar. El programa se había sacado a concurso público con un presupuesto de 200.000 euros y pretendía «detectar patrones conductuales y perfiles de riesgo» de los internos en las prisiones. En una interpelación de la CUP en el Parlament, la consellera ha explicado que después de unos estudios técnicos consideran que es «más prudente» cancelar el programa. Ubasart ha recordado que la UE está revisando los usos de la inteligencia artificial para acordar un reglamento. Varias entidades como la Organización Mundial contra la Tortura, Justicia y Pau o Irídia se habían mostrado en contra.

«En este momento de reglamentación europea consideramos que las administraciones públicas no pueden estar ajenas a este debate y lo que creemos más prudente es no continuar con este proyecto», ha argumentado Ubasart y ha comentado que era una propuesta del anterior equipo que había al frente de Justicia y que se gestó en un momento que «este debate no estaba tan presente».