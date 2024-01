Lluís Gavaldà y Joan-Pau Chaves publican su primera canción conjunta ‘Meva’

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

Después de tres años y más de 40 conciertos juntos, el dúo formado por Lluís Gavaldà, líder de els Pets, y Joan-Pau Chaves, teclista de la misma formación, han publicado su primera canción conjunta ‘Meva’ (RGB Suports). La pieza es un canto en la "reinvidicación femenina antripatriarcal" y una denuncia a las relaciones tóxicas. En declaraciones a la ACN, el cantante remarca que eso “no es una canción de Lluís Gavaldà con un acompañante, sino que ha surgido del esfuerzo de dos personas al mismo nivel con la misma importancia y está hecha a cuatro manos”. El tema se enmarca en la gira que Lluís Gavaldà y Joan-Pau Chaves llevan haciendo desde hace unos dos años ‘Sona la cançó’’ y que sigue este 2024. El dúo publicará más adelante un segundo tema.

El músico y compositor Joan-Pau Chaves explica que hace unos cinco años, Gavaldà le dijo que tenía la oportunidad de dar unos conciertos en formato íntimo él solo y le propuso hacerlo juntos. Dieron unos conciertos en este formado y después llegó la pandemia. Ya en post-pandemia tuvieron la oportunidad de llevar a cabo más actuaciones porque el suyo era un formato reducido. Gavaldà publicó el año 2022 el libro ‘Sona la cançó’’ y el espectáculo del dúo se transformó. Posteriormente, añade, decidieron hacer una canción nueva.

Gavaldà explica que se enamoró de una melodía de Joan-Pau Chaves, que encontró maravilloso y a partir de aquí nació ‘Meva’. En la maqueta de Chaves, detalla el cantante, había una frase ‘Les cosas vienen y se van’ y pensó que de aquí podía salir una historia desde el punto de vista femenino con una protagonista que es una mujer.

La pieza, destaca al cantante, es “una especie de retrato muy impresionista de tres momentos muy determinados de una relación sentimental, donde planea cierta toxicidad y un sentimiento de posesión que mata la misma relación”. Gavaldà no quería que la canción tuviera “un final trágico como desgraciadamente acostumbra a pasar, sino que fuera un punto de reivindicación femenina antipatriarcal de decir: al final me he librado de esta historia que se me mataba interiormente y me he dado cuenta de que para poder darme a otra gente primero tengo que ser mía”.

El cantante observación que la idea de que quieren que quede muy clara es que ‘Mía’ “no es una canción de Lluís Gavaldà con un acompañante, sino que ha surgido del esfuerzo de dos personas al mismo nivel con la misma importancia y está hecha a cuatro manos. Tiene tanta huella de Joan-Pau Chaves como mía”. La música de la canción es de Chaves y la letra, de Gavaldà, sin embargo “el producto final es fruto de la complicidad” y el trabajo de los dos, remarcan.

Gavaldà explica que colaborar con Chaves es muy especial porque él es “parto imprescindible” de los discos que han hecho con el grupo de Constantí. “También me ayuda a salir de una zona de confort con Els Pets”, confiesa. En esta línea, el teclista remarca que para él ha sido muy motivadora esta experiencia.

Segunda canción

Su idea era hacer una canción y ya, pero cuando grabaron en el estudio Casafont en Solsona se lo pasaron tan bien, dicen, que hicieron una segunda canción que publicarán más adelante. “La idea principal es que aprovechando este año sabático de Els Pets tenemos un año para girar y presentar el espectáculo de ‘Sona la cançó’’ y enseñar la filosofía del montaje y es que todas las canciones del mundo están conectadas por hilos invisibles”.

‘Sona la cançó’’

Lluís Gavaldà y Joan-Pau Chaves protagonizan la gira ‘Sona la cançó’’, basado en el libro homónimo publicar para Gavaldà en 2022. El libro es un relato autobiográfico a través de 60 canciones de grupos que lo han marcado y enamorado y que van desde Los Sírex, King Crimson i The Beatles hasta The Smiths, Pulp y Antònia Font.

El repertorio va cambiando y “no es inmóvil” y la idea principal es coger canciones no tan conocidas de Els Pets y conectarlas con canciones que les gustan y los han influido o al revés. “podemos empezar con ‘Lo que vale la pena de verdad’ y acabar con Barry White”. Gavaldà declara que es un concierto muy dinámico donde cada actuación es diferente y van improvisando. También cogen sugerencias del público.

Después del concierto que han ofrecido este enero en Barcelona, actuarán en Andorra, el 20 de enero; en El Morell, el 1 de marzo; en Vilablareix, el 17 de marzo, y Montblanc, el 23 de marzo.