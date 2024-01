Turull: «No actuar contra multirreincidentes, haga 15 días que viven aquí o 8 generaciones, pone en peligro la convivencia»

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha calificado de «chantaje» las acusaciones «indignas» de los partidos que los han tildado de «xenófobos» para abordar el tema de la inmigración. Turull los ha avisado de que no se acomplejarán: «No actuar contra los delincuentes multirreincidentes, haga quince días que viven aquí u ocho generaciones, sí que es poner en peligro la convivencia y la cohesión». A su entender, no se puede mirar hacia otro lado por «prejuicios ideológicos, incompetencia o dejadez» e insiste en que lo afrontarán «digan los que nos digan y con todas las consecuencias». Durante la intervención en el Consejo Nacional de Junts, Turull ha defendido que Cataluña tiene que tener una política nacional de inmigración, «guste o no guste».

Turull ha replicado «los ataques» y «menosprecios» que ha recibido Junts por parte de partidos de izquierdas después del acuerdo con el PSOE por la negociación de competencias sobre inmigración. «Este chantaje de acusarnos de xenófobos es indigno y no nos apartarán de coger el debate», ha sentenciado.

Para el líder de Junts, Cataluña tiene que tener una política nacional de inmigración que responda a las necesidades del país «en términos de cohesión social, bienestar, progreso y términos lingüísticos» porque, ha dicho, «nos jugamos la nación».

Turull ha responsabilizado el aumento de la ultraderecha en Europa a los partidos «que eluden este debate». «Que no nos vengan con romances», ha añadido. Para Turull, los partidos «no pueden mirar hacia otro lado por incompetencia» y ha garantizado que Junts afrontará el tema. «Vamos de cara y lo afrontaremos digan lo que nos digan. Nos jugamos la convivencia», ha subrayado.

Junts ha aprobado impulsar una convención monográfica sobre inmigración con expertos internos y externos del partido para fijar posición, aunque todavía no tiene fecha.

Papel decisivo en Madrid

Durante su intervención en el Consejo Nacional que el partido ha celebrado en El Morell (Tarragonès), Turull ha enumerado los acuerdos alcanzados con el PSOE como la oficialidad del catalán en Europa, las comisiones de investigación en el Congreso, la ley de amnistía y la mesa de negociación con el PSOE con la presencia de un mediador internacional.

«Asumimos nuestro papel clave con toda la humildad y también con toda la firmeza. Ser determinantes en Madrid no nos ha hecho menos independentistas. Al contrario: se puede ver como cada votación y a cada intervención somos más independentistas. Ya avisamos de que nada volvería a ser igual», ha resaltado Turull. Según el secretario general, la estrategia de ayudar al PSOE «a cambio de nada» ya «ha pasado a la historia».