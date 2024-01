El carril bici en la avenida Pompeu Fabra de Salou conectará con la Pineda y Cambrils y tendrá un recorrido de 9 kilómetros

Publicado por Redacción Verificado por Creado: Actualizado:

Las obras del carril bici en la avenida Pompeu Fabra van a buen ritmo y se prevé que finalicen en pocos meses. El alcalde de Salou, Pere Granados, las ha visitado hoy y ha argumentado que, desde el punto de vista estratégico, es un tramo muy necesario, porque de esta manera queda conectado todo el núcleo de Salou, con la Pineda y Cambrils, a lo largo de unos 9 km.

Ya hay un tramo hecho de este nuevo carril en uno de los extremos de la Avda. Pompeu Fabra, tocando a la Avda. de la Pedrera, con la calle Torremolinos. En su totalidad, este carril tendrá 900 metros y enlazará con los ya existentes, que se encuentran en la Avda. Pla de Maset y en la Avda. de la Pedrera.

Actualmente, en Salou, hay unos 30 km de carril bici, y en esta legislatura se hará una ampliación muy importante de los tramos, ya que la capital de la Costa Daurada apuesta por la sostenibilidad y está trabajando en su transformación para convertirse en un municipio sostenible e inteligente, ha señalado Granados.

El alcalde de Salou, Pere Granados, lo ha visitado hoy y ha argumentado que, desde el punto de vista estratégico, es un tramo muy necesario. El proyecto está incluido en los Next Generation PSTD EXT 202, dentro del EJE 2 «Mejora de la eficiencia energética».

A mediados de noviembre del año pasado se iniciaron las obras de este carril bici, en el que se prevé, entre otras actuaciones, la sustitución de los árboles que había por otros medioambientalmente más sostenibles y mejor adaptados a la situación actual, de cambio climático.

En la acera remodelada en el tramo entre la plaza Sardana y la c. Viladomat, donde se empezó la obra, sólo queda colocar el pavimento de losas de hormigón, instalar el nuevo alumbrado y plantar el nuevo arbolado. Asimismo, esta semana se ha empezado la zanja en la que se instalará la nueva cañería de suministro de agua potable. Esta misma semana, también, se ha empezado la demolición de la acera del tramo entre la c. Viladomat y la c. Murillo.