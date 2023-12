El Hard Rock sigue atascando las conversaciones por los presupuestos en una nueva reunión entre Govern y comunes

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El Hard Rock sigue siendo uno de los principales escollos en las conversaciones entre los comunes y el Govern para acordar unos nuevos presupuestos del 2024. En una nueva reunión con el ejecutivo, la segunda, en Comú Podem los ha trasladado que si se acaba ejecutando el proyecto, ellos no darán apoyo a las cuentas para el próximo año. Durante el encuentro el portavoz de economía de los comunes, Joan Carles Gallego, ha lamentado que el Govern "no tenga nada mejor ofrecer" a los ciudadanos del Camp de Tarragona en el ámbito de la promoción económica y ha denunciado que se siga apostando "por un modelo a que ya se ha demostrado caduco y precario y que no sólo empobrece sino que es prácticamente un atentado ecológico".

Durante la reunión Gallego también les ha recriminado los "incumplimientos" del pacto del 2023, poniendo especial énfasis en salud, vivienda y planificación ecológica.