El PSC no piensa renunciar al Hard Rock y avisa a Aragonès: «Si no se puede cumplir que explique por qué»

La portavoz del PSC, Èlia Tortolero, ha asegurado este lunes que no renunciarán al complejo que Hard Rock quiere instalar en el Tarragonès y que formó parte del pacto de presupuestos de la Generalitat del 2023. Lo ha dicho en rueda de prensa después de que, entrevistada por la Agencia Catalana de Noticias (ACN), la líder de los comunes, Jéssica Albiach, pusiera como "línea roja" esta infraestructura para sentarse a negociar las cuentas del 2024 con el Govern. En Común Podem y el PSC tienen posturas opuestas sobre este complejo y Tortolero ha insistido en que hay un acuerdo con el Govern: "Confiamos en la palabra y la firma del presidente".

"Cumplir los acuerdos es fundamental", ha advertido a la portavoz socialista, que ha criticado que "no se puede estar tanto tiempo dando vueltas y si no se puede cumplir que expliquen por qué". "Si no puede cumplir los plazos, que explique por qué", ha repetido.

El PSC hace semanas que avisa de que no se sentará a negociar los presupuestos del próximo año si no se cumplen los acuerdos que los llevaron a votar los del 2023. Tortolero ha afirmado que se están incumpliendo estos pactos y ha avisado de que no iniciarán negociaciones hasta que "se haga el cumplimiento de estos acuerdos".

Tortolero también ha urgido el Govern a convocar la mesa de partidos catalanes para "abordar los problemas reales" de Cataluña, entre los cuales ha situado la sequía, las energías renovables y el estado del sistema educativo. "Hemos estado diez años perdiendo el tiempo en las prioridades equivocadas", ha dicho, y ha exigido "soluciones acordadas". "Estamos dispuestos a ayudar para volver junto a pies a tierra", ha añadido.

"El PP debería romper con Vox"

Tortolero aprovechó su comparecencia para cargar contra el presidente de Vox, Santiago Abascal, por las "declaraciones inadmisibles y muy graves" que hizo al diario argentino 'Clarín', donde dijo que en Sánchez "habrá un momento que el pueblo querrá colgarlo de los pies". El PSC ha avisado de que "cualquier demócrata debe desmarcarse con claridad" de estas palabras y ha pedido al líder del PP que "lo condene con más rotundidad" y que su partido rompa los pactos con la extrema derecha "allí donde los tiene".