Mariona Escoda -ganadora de la primera edición de Eufòria (TV3)- será la encargada de protagonizar el acto central de los que la Pobla de Mafumet dedicará a colaborar con La Marató de TV3. Lo hará este próximo sábado (19 h, Casal Cultural), con un concierto que será también la clausura a la gira de su segundo trabajo discográfico, ‘D'una altra manera’.

De esta manera, Escoda se añade a la larga lista de artistas que, en época navideña, han actuado en la Pobla de Mafumet con trasfondo solidario, ya que el Ayuntamiento ha destinado toda su recaudación a colaborar con la Marató. Entre otros, el público ha disfrutado en directo de los conciertos de Chenoa (2014), David DeMaría (2017), El Pot Petit y Dàmaris Gelabert (2020), Los Secretos (2021), The Penguins con ‘Reggae Per Xics’ (2021) o Els Pets (2022). Además, también han pasado por la Pobla grandes nombres del humor catalán, como José Corbacho (2016), Santi Millán y Javi Sancho (2018) o Edu Soto (2019).

Ahora será el turno de Mariona Escoda, en una propuesta musical que permitirá al público asistente disfrutar de un repertorio con aires de pop, canción de autor e, incluso, rock, en el que la artista busca reivindicarse. Por otra parte, la programación navideña de la Pobla asociada a la Marató incluye también otras propuestas como son el Festival de Navidad de patinaje, organizado por el Club Patí la Pobla y que tendrá lugar este próximo sábado (11.30 h, Pabellón), con un precio de entrada de 2 euros.

El domingo llegará uno de los grandes clásicos de la Navidad, como es el Bingo solidario. Será a partir de las 18 h, en el Casal de la Gent Gran y, como siempre, estará abierto a la participación de todo el mundo. Finalmente, la representación teatral de la obra ‘Els Pastorets’, a cargo de la Corriola Teatre, cerrará la programación navideña que la Pobla dedica a colaborar con la Marató. La clásica lucha entre el Bien y el Mal será representada los días 26 y 30 de diciembre (19 y 19.30 h, respectivamente), con entradas por sólo 3 euros disponibles en www.lacorriolateatre.com.

Finalizado el fin de semana dedicado a la Marató coincidiendo con el inicio de las vacaciones escolares, la actividad navideña en la Pobla se centrará en las propuestas destinadas al público infantil: la recepción a Papá Noel y al Emisario Real (del 21 al 24 y del 27 al 30 de diciembre, respectivamente); el Parque infantil de Navidad, que abrirá puertas en doble sesión de mañana y tarde del 21 al 24 y del 27 al 30 de diciembre, y del 2 al 4 de enero; la 25.ª edición del Torneo de Nadal Dow de fútbol base (27 de diciembre), que un año más incluirá la campaña de recogida solidaria de juguetes para los niños ingresados en el Hospital Joan XXIII; el Caga Tió (25 de diciembre, 12 h) y muchas otras propuestas servirán para ofrecer espacios de ocio de calidad.

Otro de los imprescindibles navideños en la Pobla es la Fábrica de juguetes, el lugar en el que nace toda la magia navideña y que, un año más, estará ubicada en la carpa instalada en el Parc del Bassal. Este año y como gran novedad, la Fábrica abrirá puertas a los visitantes con una nueva mecánica de acceso. Así, toda persona interesada en conocerla tendrá que reservar su entrada gratuita a través del portal Koobin.

Este mismo portal servirá para adquirir las entradas o invitaciones para el concierto de Navidad con In Crescendo (29 de diciembre); el espectáculo teatral ‘Alicia en el musical de las maravillas’ (5 de enero; 5 euros); o la tan esperada Cabalgata y recepción a los Reyes Magos del Oriente (5 de enero).