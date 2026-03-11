Muere un hombre atropellado por un microbús después de salir de la vía en Marçà

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Un hombre ha muerto este miércoles por la tarde en un accidente de tráfico registrado en la carretera T-300, en el término municipal de Marçà (Priorat). Los hechos han tenido lugar en el punto kilométrico 2 de la vía, en la carretera de la estación, según ha informado el Servicio Catalán de Tráfico.

El aviso del siniestro se ha recibido a las 15.01 horas. Por causas que todavía se están investigando, un microbús ha salido de la vía y ha caído por un margen. Durante la caída, el vehículo ha atropellado mortalmente a un hombre que en aquel momento estaba realizando tareas agrícolas en la zona.

Al microbús sólo viajaba la conductora, que ha resultado herida leve y ha sido trasladada al hospital de Móra d'Ebre. A raíz del accidente se han activado cuatro patrullas de los Mossos d'Esquadra, cuatro dotaciones de los Bomberos de la Generalitat —que han evacuado a la conductora, estabilizado el vehículo y recuperado el cuerpo de la víctima— y dos unidades del Sistema de Emergencias Médicas, que también han activado apoyo psicológico.

Con esta víctima, ya son 15 las personas que han perdido la vida en las carreteras catalanas este 2026, según datos provisionales del Servicio Catalán de Tráfico.