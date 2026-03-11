La ACA adjudica las obras para mejorar los desagües de la presa de Siurana

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

La Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha adjudicado el contrato para renovar los desagües de medio fondo de la presa de Siurana (Priorato) que permitirán regular con mejor precisión el caudal ecológico del río y caudales de rango bajo. Se destinará cerca de 1 millón de euros en los trabajos, cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea. La actuación rehabilitará y modernizará los desagües de medio fondo, a través de la sustitución de los equipos hidromecánicos. También se llevará a cabo la limpieza de las rejillas de presa del desagüe de medio fondo, la sustitución de las válvulas de la cámara de válvulas por otras más modernas y seguras y la renovación de los blindajes de los conductos de salida del desagüe de medio fondo.

Al mismo tiempo, se instalarán dos de válvulas de paso para la regulación de los caudales de mantenimiento y de rango bajo de manera más precisa. La actuación también comportará una renovación del sistema de automatización y telecontrol.