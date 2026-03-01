Rescate insólito en la Morera de Montsant: resbala por un peñasco pero queda sostenido por un árbol

Imagen del rescate en el Grau de Carrasclet, en Morera de MontsantBomberos de la Generalitat

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Un excursionista ha sido rescatado este domingo por la mañana después de resbalar por un risco mientras hacía la ruta del Grau de Carrasclet, en el término de Morrera de Montsant. El aviso se ha recibido a las 10.48 h.

Según han informado los Bombers de la Generalitat, el hombre ha quedado sostenido por un árbol en una zona de difícil acceso. El cuerpo ha activado el helicóptero del MAER con una unidad de rescate y efectivos del GRAE, así como un médico del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que han aterrizado a unos 20 metros del punto del accidente.

Los efectivos han accedido a pie hasta el lugar, donde han montado una instalación con cuerdas para poder descender con seguridad. Una vez al lado del excursionista, lo han asegurado y lo han podido izar hasta el camino.

El hombre ha resultado ileso y, después de ser atendido, ha podido continuar la ruta prevista junto con su acompañante.