SUCESOS
Controlado un incendio que ha quemado 1.800 metros cuadrados de vegetación en Pradell de la Teixeta
Los Bombers recibieron el aviso a las 18.37 horas del martes y se desplazaron con seis dotaciones
El incendio que se declaró el martes por la tarde en Pradell de la Teixeta se encuentra controlado. Según ha explicado el cuerpo de Bombers, el aviso lo recibieron a las 18.37 horas y se desplazaron a la zona próxima a los molinos de viento con seis dotaciones terrestres.
El fuego ha quemado aproximadamente 1.800 metros cuadrados de vegetación a la espera de la valoración final de los Agents Rurals. Ayer por la noche ya lo dieron por controlado y durante el día de hoy los bomberos revisarán el perímetro y los puntos calientes para evitar avivamientos.