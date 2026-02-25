Controlado un incendio que ha quemado 1.800 metros cuadrados de vegetación en Pradell de la Teixeta

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

El incendio que se declaró el martes por la tarde en Pradell de la Teixeta se encuentra controlado. Según ha explicado el cuerpo de Bombers, el aviso lo recibieron a las 18.37 horas y se desplazaron a la zona próxima a los molinos de viento con seis dotaciones terrestres.

El fuego ha quemado aproximadamente 1.800 metros cuadrados de vegetación a la espera de la valoración final de los Agents Rurals. Ayer por la noche ya lo dieron por controlado y durante el día de hoy los bomberos revisarán el perímetro y los puntos calientes para evitar avivamientos.