El pantano de Tarragona que todavía no llega al 50% a pesar de la recuperación histórica de reservas

Publicado por Marta Omella

La sucesión de borrascas de los últimos meses han situado las reservas de las cuencas internas de Cataluña al 93,09% de su capacidad, con 635,9 hectómetros cúbicos acumulados, según los últimos datos de la Agencia Catalana del Agua. La cifra consolida la recuperación hídrica en el país, pero el Camp de Tarragona sigue mostrando una realidad desigual.

Mientras embalses como la Losa del Caballo superan el 100,72% de su capacidad, la Baells se sube hasta el 97,83% y Sant Ponç llega al 94,56%, el pantano de Siurana se mantiene muy por debajo de la media catalana. Actualmente se encuentra al 49,7%, a pesar de haber subido ligeramente con respecto al 47,1% de la semana pasada.

La situación evidencia el contraste territorial. El sistema Ter-Llobregat, que abastece Barcelona y Gerona, llega al 94,6%, y grandes embalses como Susqueda (95,3%), Darnius Boadella (93,35%) o Sau (87,81%) consolidan la mejora después de los episodios de lluvia. Con respecto a Riudecanyes, este se encuentra al 98,6%.

Los niveles que se están observando actualmente no se veían desde principios del 2020 después del temporal Gloria. Concretamente, los pantanos de Riudecanyes y Siurana han sido los que más han aumentado las reservas en toda Cataluña después de las lluvias, con incrementos de unos 50 % y 25% con respecto a antes de las precipitaciones fuertes.