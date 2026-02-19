Falset empieza las obras de la nueva depuradora con una inversión de 4,3 millones de euros

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Las obras de ampliación y mejora de la estación depuradora de aguas residuales de Falset ya están en marcha. El proyecto, impulsado por la Agencia Catalana del Agua (ACA) y con un presupuesto de 4,3 millones de euros, da respuesta a una demanda largamente planteada por el consistorio para adaptar la infraestructura a las necesidades actuales y futuras del municipio.

La actual estación depuradora tiene una capacidad de tratamiento de 360 m3/dia, equivaliendo a una población de 2.500 habitantes. Dado que la planta funciona al 80% de su capacidad, se ha considerado necesaria la ampliación de la instalación, tanto para adecuarla a las necesidades de saneamiento actuales y futuras, como para mejorar la calidad del agua tratada.

Los trabajos de ampliación y mejora de la depuradora se llevan a cabo al lado de la depuradora existente, en una parcela sin riesgo de inundación, y consistirán en una planta de tipo biológico con sistema de aeració prolongada con capacidad para tratar 800 m3/dia, equivaliendo a una población de 4.293 habitantes.

También se ha optado por la construcción de un proceso de desnitifricación, con el objetivo de mejorar la calidad del agua tratada. El sistema de tratamiento previsto presenta buenos rendimientos de eliminación de sólidos en suspensión, materia orgánica y nutrientes, genera barros estabilizados y requiere poca superficie para su implantación.

En el marco de los trabajos, se construirá un nuevo colector en alta y un rebosadero y también se habilitará un parque fotovoltaico en los diferentes edificios de la planta y encima de una pérgola metálica, con el objetivo de favorecer el autoconsumo de la depuradora.

Otras obras de abastecimiento y saneamiento

Por otra parte, y en paralelo, el Ayuntamiento de Falset prevé este año un paquete de inversiones reales de 1.201.126 euros, el 50% de las cuales corresponden a mejoras diversas al saneamiento y al abastecimiento de agua, ya sea a la red en alta o baja. «Igual que en el 2025, tenemos que seguir prestando una gran atención a las redes de abastecimiento y distribución de agua en todo el pueblo porque, en nuestro caso, es evidente que la sequía lleva años castigándonos con fuerza, aunque ahora mismo hayamos pasado unas semanas de lluvias excepcionales,» recuerda al alcalde de Falset, Carlos Brull.

Entre las obras previstas hay el arreglo y reparación de varios tramos del alcantarillado, la mejora de varios sectores de la red de abastecimiento y su digitalización y la finalización de la rehabilitación del pozo de la partida Fontanals.

Es una obra destacada y ya prevista la interconexión de todos los bombeos que hacen posible el suministro del pueblo. Esta interconexión de la red en alta tiene que permitir gestionar mejor la red en caso de avería, con el objetivo de hacer que, pase lo que pase, el abastecimiento esté garantizado. Obras que, en todos los casos, se llevan a cabo con el asesoramiento, el apoyo y la financiación de la Agencia Catalana del Agua, de la Generalitat.

Cal, digitalización y pozos

Esta interconexión, una vez sea una realidad, también tiene que permitir contar con un único punto de almacenaje y distribución del agua, lo cual hará posible la implantación de un tratamiento único para reducir la incrustación de cal en las cañerías tanto del abastecimiento en alta como baja. Un tratamiento unificado que sea más eficiente para combatir uno de los problemas endémicos del agua del municipio, que presenta unos índices elevados de cal, lo cual acaba afectando al caudal y la presión del servicio, así como las infraestructuras.

También está previsto empezar a instaurar la digitalización de parte de la red de cañerías con el objetivo de introducir el control telemático. Se trata de toda una serie de válvulas y sensores que permiten detectar al momento las incidencias que se producen en cualquier tramo de la red, detectando las pérdidas de manera automática e instantánea. La idea es que el rendimiento de la red sea óptimo.

En este sentido, la puesta en funcionamiento en el 2025 de un nuevo pozo municipal ha dado robustez al sistema de abastecimiento local. Aun así, el alcalde de Falset no duda de que «como ayuntamiento tenemos que seguir pidiendo una infraestructura que nos garantice el agua para el desarrollo de nuestra población y comarca. Es fundamental garantizar este recurso para un futuro sostenible y para poder garantizarnos el crecimiento necesario, sostenible y equilibrado».