El Centro de Innovación Territorial de la Diputación de Tarragona tendrá sedes en Falset y la Galera

El Centro de Innovación Territorial (CIT) de la Diputación de Tarragona tendrá dos sedes provisionales, el Museo Comarcal de Falset y el Viver d'Empreses i Centre de Negocios del Montsià de la Galera.

El CIT tendrá dos ámbitos prioritarios: el agrotech-agroalimentario, la modernización del sector primario con digitalización, sostenibilidad y valor añadido; y las industrias culturales y creativas, para posicionar la cultura como vector estratégico de desarrollo territorial. El ente provincial ha reunido una cuarentena de agentes «del mundo rural» del Campo de Tarragona y el Baix Penedès para analizar el despliegue y los ámbitos prioritarios de actuación del centro, como también hará el 19 de febrero con agentes de las Tierras del Ebro.

El CIT Tarragona trabajará este año a hacer una diagnosis territorial, poner en marcha las sedes, definir protocolos, servicios y gobierno y ejecutar proyectos pilotos alineados con la Red CIT de ámbito estatal. El presupuesto de Centro es de 850.000 euros, cofinanciado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con 510.000 euros y la Diputación de Tarragona con 340.000 euros.