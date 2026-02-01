Los Bombers ayudan una pareja a cruzar el río Montsant en Margalef después de caer un puente

Imagen de los Bomberos ayudando a la pareja a cruzar el puente en MargalefBombers de la Generalitat

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Los Bombers de la Generalitat intervinieron el sábado por la tarde en Margalef para ayudar a una pareja que no podía cruzar el río Montsant, después de que el agua arrastrara el puente de madera que permitía cruzarlo.

Según han informado los servicios de emergencias, a las dos personas, de que estaban haciendo una ruta hasta la ermita de Sant Salvador, se encontraban en buen estado de salud, pero no se atrevían a atravesar el río por su cuenta a causa del frío.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron dos dotaciones de los Bomberos, con efectivos del GRAE, que localizaron el puente caído y lo pudieron volver a colocar. Una vez asegurado, los bomberos ayudaron a la pareja a cruzarlo con seguridad.