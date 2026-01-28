‘San Blai glorioso, curadnos la garganta y el mal de tos’

Publicado por Cristina Serret Creado: Actualizado:

Sgons la tradición popular, Sant Blai es el protector del dolor de garganta. Es por eso que el 3 de febrero, coincidiendo con la onomástica del santo, en muchos pueblos y ciudades del país se bendicen alimentos en las capillas o iglesias con la creencia que, las personas que después se los coman, quedarán bien protegidos del dolor de garganta y la tos, dos afecciones características de los meses de invierno.

En Falset, esta celebración tiene un carácter colectivo y festivo, que se enmarca en una tradición que viene de lejos. Así lo explica Anton Vidal, presidente del Centre d'Estudis Falsetans: «En los años ochenta nos hablaron de la fiesta que se había hecho antiguamente, y fuimos a buscar información. Entonces, encontramos la referencia en una revista con fecha de 1909, publicada por la Colònia falsetana en Barcelona, donde se hablaba de la Coca de San Blai». A partir de aquí, el Centre d'Estudis se puso a trabajar para recuperar aquella fiesta que las personas mayores del pueblo comentaban recordando: Una gran coca que la llevaban por las calles...

Desde entonces, cada 3 de febrero Falset celebra La Festa de Sant Blai. El protagonista indiscutible es la Coca, una coca con provisión de grandes dimensiones elaborada con cebolla, pimiento, longaniza y olivas. Esta coca se prepara con piezas de unos sesenta centímetros que se colocan uno detrásd el otro hasta tener la longitud deseada. «Hoy día la coca hace unos doce o trece metros de longitud, pero había llegado a tener hasta veinticinco. Ahora no la hacemos tan larga porque nos dificultaba mucho el transporte por la calle», explica Anton. El manjar setransportada sobre unos soportes que trajinan los niños y niñas de sexto curso de la escuela de Falset. «Ahora ya tenemos unas estructuras de madera, pero al principio de todo de recuperar la fiesta lo poníamos encima de una escalera en horizontal, con sacos en medio de los escalones». Tanto han perfeccionado el soporte de la Coca que incluso les permite maniobrar si tienen que girar por las calles y las esquinas.

La Fiesta de Sant Blai de Falset empieza a las 11 de la mañana con una primera bendición de Guinaldos –es decir, alimentos como fruta o dulces–, en la Iglesia de Santa Maria. La fiesta grande, pero arranca a la una y media del mediodía, cuando se hace la Solemne bendición de los Guinaldos, de la Cocae y de los Buñuelos de viento.

A las siete de la noche, la Coca es transportada en comitiva por las calles del pueblo, precedido por la banda Vila de Falset, hasta el barrio de Malanyet, donde está la capillita del Santo. Una vez allí, se bailan sardanas y, acto seguido, se da paso al momento culminante, de la fiesta: la rifa de la Coca. El ganador tendrá el privilegio de ser acompañado hasta casa por la banda de música y también por todos los vecinos y vecinas que, generosos, se ofrecerán a echarle una mano para comérsela. Después de la rifa, además, se ofrecerá a todo el mundo una cata de buñuelos acompañada de un trago de vino.

Antoni explica que anécdotas con la rifa hay de todos colores: «Lo más habitual es que quien gana la Coca la acabe repartiendo. Incluso alguna vez ha pasado que el afortunado ha tenido que ir a encargar más porque, a base de repartirlo, él mismo se ha quedado sin». Aún así, el presidente del CEF también admite que en alguna ocasión también se han encontrado con que el afortunado ganador del sorteo se lo ha callado y ha acabado recogiendo el trofeo al día siguiente, con total discreción.

Sant Blai no tiene altar ni capilla en la iglesia de Falset. No obstante, en el pueblo su festividad se vive de manera muy activa y es uno de los días importantes en el calendario de celebraciones. Tradicionalmente, lo que se llevaba a bendecir por San Blai era fruta, pastas dulces y otros alimentos de despensa. La Coca que se rifa el 3 de febrero la elabora una pastelería local. En el transcurso de los años han sido diversos los establecimientos de Falset que se han encargado de confeccionar esta manjar. Así, han participado los hornos Carlets y Santa Càndia. En las celebraciones más recientes los responsables de prepararlo han sido los panaderos de la pastelería López.