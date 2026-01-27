Hundimiento parcial de un muro alrededor de la ermita de Sant Joan de Cornudella

Publicado por Rubén Pizarro Creado: Actualizado:

Durante la madrugada de ayer se produjo el hundimiento del muro de contención situado bajo la plaza de la ermita de Sant Joan, en Cornudella de Montsant, hecho que provocó el hundimiento parcial del pavimento y de un banco de piedra. Según ha informado al Ayuntamiento de Cornudella, el origen del incidente ha sido el debilitamiento del margen de piedra a causa de las lluvias continuadas de los últimos días.

Afortunadamente, no se tienen que lamentar daños personales. Sin embargo, de manera inmediata se delimitó y señalizó la zona afectada para evitar el paso de personas y garantizó la seguridad de los visitantes.

El consistorio ha activado los mecanismos necesarios y ha contactado con las administraciones correspondientes y con el titular de la parcela para agilizar las actuaciones de reconstrucción. Paralelamente, se ha elaborado un informe técnico para evaluar los daños y comprobar el estado y la solidez del entorno.

Desde el Ayuntamiento de Cornudella se pide a la ciudadanía y a los visitantes que no se acerquen al espacio afectado y respeten la señalización instalada. El consistorio ha asegurado que velará, participará y mediará en la resolución de estos daños hasta que la zona quede totalmente restablecida y segura.