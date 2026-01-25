Pillan a tres grafiteros en un control en la N-420 que iban a pintar trenes en Móra la Nova

Los más de 50 esprays para hacer grafitis decomisados en un control a l'N-240 en el PrioratMossos d'Esquadra

Los Mossos d'Esquadra decomisaron más de 50 esprays para hacer grafitis, una escalera telescópica y una navaja en un control en la N-420 en el Priorat.

Los hechos se produjeron por los alrededores de las 02.45 horas de la madrugada del viernes 23 de enero cuando se paró un turismo al kilómetro 849 de la N-420, dentro del término municipal de Pradell de la Teixeta y junto al coll de la Teixeta.

En el cacheo se localizaron los 52 esprays de todos colores y la escalera, y los tres ocupantes del vehículo ofrecieron un discurso incoherente y explicaciones incongruentes sobre el material.

Uno de los integrantes tenía antecedentes para vandalizar trenes y, finalmente, los tres hombres reconocieron que iban a pintar unos trenes en la estación de Móra la Nova.