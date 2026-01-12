Empieza la conexión del Garrigues Sud y los regantes del Montsant para asegurar el abastecimiento en caso de sequía

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

El consejero de Agricultura, Òscar Ordeig, ha visitado las obras iniciadas para conectar la red de riego del Garrigues Sud con los regantes del Montsant, en la demarcación de Tarragona. Esta infraestructura, con una inversión de 2,26 millones de euros, asegura el suministro de agua a seis municipios —Margalef, la Bisbal de Montsant, Cabacés, la Vilella Baixa, la Figuera y la Palma d'Ebre— y permitirá garantizar 190 metros cúbicos por hectárea en periodos de mayor demanda. La obra tendrá una duración de seis meses y refuerza la resiliencia del sector agrario ante episodios de sequía.

En situaciones de falta de agua, se podrá activar la nueva cañería para llevar agua desde el Garrigues Sud —que capta del embalse de Flix- hasta el embalse de Margalef por gravedad. La Comunidad de Regantes del Montsant, con concesión de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) para 2.553,90 hectáreas, verá reforzado su sistema con una cañería de 3.830 metros que conecta Garrigues Sud con el Montsant y las balsas de la Palma d'Ebre.

El caudal se distribuirá entre la cañería existente, que riega 685 hectáreas, y la nueva, que abarcará las 1.869 hectáreas restantes de los municipios del Priorat. Según los responsables de las comunidades de regantes, Javier Pelegrí y Ricard Massip, la infraestructura garantizará la supervivencia de las explotaciones y permitirá a los agricultores trabajar de manera sostenible, reforzando también la autonomía alimentaria y la capacidad de respuesta ante el cambio climático y los incendios.

Los regantes del Montsant han pedido a la CHE una reducción del caudal ecológico del río, incrementado recientemente, porque las restricciones actuales dificultan garantizar el suministro incluso para uso doméstico durante el verano. Actualmente, explican, la capacidad de 2,1 hectómetros es insuficiente y se tiene que administrar tres veces más agua de lo que hace 20 años para cubrir todos los usos agrícolas.