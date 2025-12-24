Porrera recrea la historia del vino en un mural en la fachada del Casal

Porrera recrea la historia del vino a través de un mural en la fachada del Casal de esta población del Priorat. Con el lema La terra ens uneix, el vi ens celebra, Jan Zefor, Marina Agut y Martí Huget han homenajeado al campesinado y, en especial, a los viticultores de un municipio de poco más de 400 habitantes, donde conviven una veintena de bodegas. La ilustración muestra la mano de un hombre mayor que entrega el porrón a una joven, simbolizando el relevo generacional.

Se ha escogido el equipamiento municipal porque es el punto de encuentro de las celebraciones del pueblo, como el final de la vendimia. «Es un mural para la memoria», expresa a ACN Zefor. Los artistas ya trabajan con nuevas propuestas de cara al 2026 en otros espacios públicos y privados de Porrera.

El vino, la viña, la tierra, el campesinado y la necesidad de un relevo generacional. Estos son los conceptos que recoge el nuevo mural de Porrera, que apenas se ha estrenado. Sus creadores lo han acabado este mes de diciembre después de una semana y media de trabajo. Jan Altadill, con el nombre artístico de Jan Zefor, explica que Martí se ha encargado de la parte más de pintura expresiva mientras que Marina ha «ayudado mucho con las zonas planas, con todo lo que es el efecto de transparencia del porrón» y con el eslogan. «Yo me he encargado bastante de la zona del realismo, los tres hemos mezclado tres estilos pictóricos que simbolizan todos los gestos que celebran el pueblo y el vino», destaca.

Altadill subraya que el objetivo de la obra es homenajear la historia viva del municipio y reivindicar el mundo rural y la tierra. En el centro de la ilustración, con colores terrones para tener consonancia con la tonalidad de las viviendas del municipio, ha dibujado dos manos que se pasan un porrón lleno de vino, una de ellas es la de una persona mayor y la otra la de una de joven. «Simboliza este traspaso de generación, de una mano ruda, campesina vieja a una de más joven, simboliza el relevo de confiar en el que viene detrás, en el futuro, y mantener esta esencia», explica el artista.

Además, Altadill remarca la importancia de reivindicar el campesinado: «Es muy importante porque es el que sostiene a toda la gente del pueblo en general, tenemos más de 20 bodegas en un pueblo pequeño, y al final es necesario que quede claro que esto tiene que seguir siendo así», para que las nuevas generaciones no «se olviden de este espíritu de campesinado».

El mural está producido por A2Zeta y financiado por el Ayuntamiento de Porrera, que ha cedido la fachada del casal municipal. Han optado para hacer la pintura porque se trata del punto de encuentro de las celebraciones de Porrera. «Este pueblo está todo vinculado a la tierra, como trabajan los campesinos en el campo y como viven de todo lo que puede producir la tierra y el vino es un punto de encuentro, un punto de celebración», reivindica Agut. «En el Casal se hacen fiestas multitudinarias, donde se juntan todos los vecinos, y alrededor del vino somos capaces de disfrutar, de celebrar y de hacer nuestras catas famosas», añade.

QR explicativos

En verano, los artistas ya hicieron un primer mural en la entrada del municipio recreando una foto antigua. Ahora, ya tienen en mente crear de nueces de cara este 2026 para ampliar la ruta. «La intención es hacer en algún más, no te podría decir si dos o tres o uno, tenemos identificados hasta nueve lugares públicos y privados», indica el alcalde de Porrera, Joan Carles García, que también ha explicado que implementarán más adelante unas placas informativas con QR, las cuales explicarán cada obra con fotos antiguas que redondearán el relato y conformarán una ruta de murales sobre el proceso enológico.

«La idea es que el QR te explique un poco el proceso que hemos seguido para idear este mural, vinculándolo, en el caso del primero, con la foto que cogimos de inspiración, y entonces, ampliar un poco la información, no solo el que estás viendo, sino también de donde nace cada diseño, como lo pensamos, por qué tiene estos colores», detalla Agut. Según el alcalde, el objetivo de las nuevas pinturas no es atraer más visitantes en el municipio, sino ofrecerlos más información para que «acaben conociendo el pueblo y su gente a través de ellos».