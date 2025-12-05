El Plan de Implementación de las Energías Renovables asigna al Priorat 130,1 MW de fotovoltaica y 567,5 MW de eólica

El Plan Territorial Sectorial para la Implantación de las Energías Renovables en Cataluña (PLATER) prevé, en su versión preliminar, que el Priorat tendrá que contribuir a los objetivos del país con 130,1 MW de energía solar fotovoltaica y 567,5 MW de eólica. Así, en energía solar se prevé que la comarca acoja 37,6 MW en edificios y 18 MW en espacios artificializados como pedreras o vertederos en desuso.

También se asignarán 74,5 MW en espacios no artificializados en 120 hectáreas, lo que supone un 0,25% de su superficie. Con respecto a la energía eólica, la comarca acogerá 567,5 MW. La potencia ya instalada y la autorizada o en tramitación que finalmente se acabe ejecutando, que hoy por hoy asciende a 2,6 MW, ya contará para este objetivo.

Este es un planteamiento con el horizonte 2050 que se hace teniendo en cuenta la capacidad de generación de todo el país, donde cada territorio aporte energía renovable en función de su potencial. Por una parte, calcula la capacidad de los edificios y de los espacios artificializados como zonas de aceleración para la implantación de energía fotovoltaica, y también la disponibilidad para la instalación de energía eólica.

Por la otra, a partir de una metodología única, homogénea y válida para el conjunto del país, el PLATER identifica sobre el mapa de Cataluña aquellas zonas no urbanizables prioritarias para instalar parques eólicos y plantas solares. En el periodo de consultas previas, el PLATER recibió 358 aportaciones. Durante tres meses, los municipios del Priorat podrán presentar sus propuestas durante el periodo de información pública.

Una vez se apruebe de forma definitiva el plan, los municipios podrán adaptar su ordenamiento urbanístico como instrumento para ejercer su capacidad de decisión a la hora de ordenar la instalación de energías renovables en su territorio, con línea con los criterios definidos en el PLATER. El plan se plantea como una herramienta para fomentar la ordenación de la implantación de energías renovables en el conjunto de Cataluña, sobre todo la eólica y la fotovoltaica.

Todo, con el objetivo de cumplir las previsiones incluidas en la Prospectiva Energética de Cataluña 2050 (PROENCAT). De acuerdo con este documento, la descarbonización del sistema energético catalán requiere la instalación de 62.000 MW de energía renovable hasta el año 2050, incluyendo los ya instalados y autorizados.

El objetivo es que 14.000 MW se instalen en edificios y espacios artificializados, y el resto tendrá que situarse en espacios no artificializados, con una ocupación prevista de suelo equivalente al 1,2% del territorio de Cataluña. La previsión es que el PLATER inicie su información pública a principios del año 2026.