Pillan a un ladrón que había accedido a dos pisos en el Priorat y había pasado la noche en uno de ellos

Agentes de los Mossos d'Esquadra de la comisaría de Falset detuvieron ayer en la Figuera (Priorat) a un hombre de 47 años como presunto autor de dos delitos de robo con fuerza en interior de vivienda. También se le atribuyen los delitos de allanamiento de morada y resistencia y desobediencia a los agentes de la autoridad.

El primero de los hechos tuvo lugar entre las 21.00 y las 23.30 horas de este miércoles en una casa situada entre la plaza de la Vila y la calle Priorat de la Figuera. Un desconocido habría accedido a través de la ventana de una terraza y, al llegar el propietario, se encontró todas las estancias revueltas y varios objetos sustraídos. El ladrón también forzó la puerta de madera del garaje, donde los agentes localizaron herramientas al suelo y restos recientes de sangre coincidentes con las que previamente habían observado en la terraza.

Las patrullas relacionaron estos restos de sangre con las heridas que, aquella misma noche, se había hecho un hombre al golpearse al romper los cristales de una ventana de otro domicilio de la calle Priorat. Aunque abandonó el lugar rápidamente, los agentes pudieron confirmar la identidad.

Mientras los mossos hacían comprobaciones, recibieron el aviso de un posible segundo robo con fuerza en una vivienda de la plaza de la Vila, situada justo al lado del primero. Al acceder, los agentes comprobaron que la puerta había sido forzada y bloqueada desde el interior, hecho que indicaba que el ladrón había pasado la noche. En el interior recuperaron varios objetos sustraídos la noche anterior en el primer domicilio.

Con todos estos indicios, los agentes iniciaron una búsqueda que culminó con la localización y detención del sospechoso en la calle Priorat. El hombre opuso una fuerte resistencia en el momento de la detención.

Está previsto que el detenido, que cuenta con dos antecedentes policiales, pase en las próximas horas a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Falset.