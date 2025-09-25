Diari Més

Descubrir la vida que late en el Montsant

Los días 4 y 5 de octubre el refugio de La Porta del Congost de Ulldemolins acogerá unas jornadas dedicadas a la fauna salvaje y la biodiversidad abiertas a todos los públicos

Durante la jornada se prepararán trampas de captura no invasiva de pequeños mamíferos.

La fauna está, pero lo más habitual es que no la vemos. O que, sencillamente, no sepamos interpretar los rastros de su presencia. Por eso, los días 4 y 5 de octubre, el refugio de la Porta del Congost dedicará unas jornadas a la fauna salvaje y la biodiversidad del Montsant. La actividad, que tiene el título de La fauna salvaje, combinará talleres y salidas guiadas para acercar al público al mundo de los pájaros, los pequeños mamíferos y los rastros de fauna.

Les sesiones serán dirigidas por biólogas, investigadoras y técnicas especializadas, como la Asociación Taxus, el Museo de Ciencias Naturales de Granollers (proyecto SEMICE) y expertas en rastreo de fauna. El objetivo es que el público conozca la riqueza faunística del Montsant, entienda su papel ecológico y tome conciencia sobre la necesidad de su conservación.

Se ofrecerá una sesión de anillamiento científico de pájaros.

El programa empezará el sábado 4 a las nueve de la mañana en la Ermita de Sant Antoni, con una sesión d'anellament científico de pájaros a cargo del técnico Joan Carles Abella (Asociación Taxus). Por la tarde se hará el primer taller sobre pequeños mamíferos del Montsant, que incluirá la preparación y colocación de trampas de captura no invasiva, bajo la coordinación del investigador Fermí Sort Vilaseca.

El domingo 5 a las nueve de la mañana se reanudará el taller con la identificación de las especies capturadas y la explicación de su papel como bioindicadores. Esta actividad se enmarca dentro del Día de los Ratones, que este año llega a su 16.ª edición.

Les jornadas se cerrarán con una propuesta dedicada al estudio de las huellas y señales de fauna, que se hará durante el resto de la mañana, y que estará conducida por Cristian Luque Huertas. Los participantes aprenderán a interpretar rastros como pisadas, plumas o restos de alimentación, una práctica ancestral recuperada ahora como herramienta de conocimiento y conservación.

Todas las actividades requieren inscripción previa y están pensadas para público familiar y general. Los menores de 16 años tendrán que ir acompañados de una persona adulta. Los precios oscilan entre los 7 y los 12 euros según la actividad y la edad, y se ofrecen descuentos para la participación en talleres completos. Además, se puede reservar comida y alojamiento en el refugio. Les plazas son limitadas y se pueden reservar hasta el 30 de septiembre a www.laportadelcongost.cat. Para más información se puede contactar por teléfono (722 297 552) o correo (info@lasomereta.cat).

