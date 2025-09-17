Se buscan películas familiares del Priorat de los 70

Publicado por Cristina Serret Creado: Actualizado:

¿Eres del Priorat y tienes en casa películas familiares en Súper-8, 16 mm o VHS de los años sesenta, setenta u ochenta? ¿Escenas de la vida cotidiana, de la vendimia, de las fiestas mayores, de las calles y plazas de los pueblos de la comarca? Esta es la llamada que la realizadora audiovisual Agnès Olivé Benet hace a la comarca con el objetivo de recuperar y digitalizar películas familiares de aquellos años.

«Todo empezó por un encuentro fortuito», explica. «Un día, hablando con Aleix Saludes, me contó que tenía una cinta en formato Súper 8 que su padre Rafael le había regalado hacía muchos años, y que quería digitalizarla, pero no sabía cómo hacerlo». Agnès lo acompañó y, al visionar por primera vez aquel material, se encontraron con una película que comenzaba en la Cartuja de los años 70. A continuación se iban viendo calles, plazas y campanarios de prácticamente todos los pueblos del Priorat, hasta llegar a un día de vendimia, con campesinos vendimiando y burros transportando la uva a la cooperativa de Poboleda, donde se veía cómo la prensaban.

«A partir de esta experiencia iniciamos una investigación que nos descubrió un vacío casi absoluto en los archivos públicos en lo que respecta a la cotidianidad de la comarca», detalla Agnès. La realizadora audiovisual está convencida de que en la comarca «debe de haber muchos cajones y cómodas con cintas» y por ello ha querido hacer un llamamiento colectivo para rescatar, digitalizar y compartir las filmaciones familiares «para que este legado se convierta en un patrimonio común y perdurable».

Esta búsqueda, asegura Agnès, también tiene carácter urgente, porque este tipo de cintas son muy sensibles al paso del tiempo y es fácil que acaben deteriorándose.

La película de la familia Saludes, así como el proyecto Priorat en 8 mm, se presentaron de manera pública el pasado sábado 6 de septiembre en Gratallops en el marco del Festival Terrer Priorat. La presentación contó con la presencia de Agnès, pero también del propio Aleix Saludes, que intervino con unas palabras de recuerdo hacia su padre.

La presentación, admite Agnès, «fue interesante y emotiva, porque para mucha gente supuso abrir la caja de los recuerdos». La proyección, afirma, generó muchas conversaciones sobre las imágenes: «El público reconoció familiares que ya no estaban, jugó a identificar los pueblos y recordó aspectos como lo tarde que se hacía antes la vendimia…». Y allí mismo varias personas se dirigieron a Agnès para contarle que tenían material en casa o que conocían a alguien que podía tenerlo.

La recuperación de todo este legado se llevará a cabo mientras dure el Festival Terrer, y al final del festival se realizará una pieza audiovisual. Las personas que tengan este tipo de material pueden ponerse en contacto con Agnès a través del correo electrónico del Festival Terrer (festival@terrer.cat).

«Al fin y al cabo, las cintas son material altamente sensible y delicado, como la misma memoria, y el hecho de recuperarlas permite que se conviertan en un patrimonio común y perdurable», concluye.