Detenida un mujer en Pradell de la Teixeta con hachís, speed y éxtasis en su coche

Una mujer de 53 años fue arrestada durante un control policial en la carretera N-420, a la altura de Pradell de la Teixeta. La intervención se produjo pasadas las cuatro de la mañana, cuando los agentes detuvieron un turismo dentro de un operativo rutinario de vigilancia.

Durante la identificación, la conductora mostró signos evidentes de nerviosismo, lo que llevó a los agentes a sospechar y proceder a un registro tanto del vehículo como de sus pertenencias personales. La revisión permitió localizar distintas sustancias estupefacientes y una cantidad considerable de dinero en efectivo.

En total, los agentes hallaron 10,5 gramos de speed, cinco gramos de hachís, una pastilla de éxtasis y 480 euros en billetes pequeños. Ante estos hechos, la mujer fue detenida como presunta autora de un delito contra la salud pública.