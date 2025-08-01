Una garbinada que despeina y hace mover los pies

Publicado por Cristina Serret Creado: Actualizado:

El ábrego o ábrego es el viento característico de las tardes de verano, que se origina por el giro que da la marinada. En Falset, el verano les trae también la Garbinada, un festival surgido de la iniciativa privada con el apoyo del Ayuntamiento que, desde su primera edición en el 2021, trabaja para ofrecer una programación musical establo en la capital del Priorat con las mejores formaciones musicales del panorama del pop/rock independiente y de la música festival.

Este fin de semana el festival celebra la jornada Garbinada Pop i Vi, con sede en la Cooperativa de Falset y con la novedad de un nuevo espacio dedicado a la comedia: el escenario La Comèdia de Falset, donde actuarán monologuistas.

Será precisamente un cómico, Josep Català, quien abrirá la noche de este mismo viernes día 1 a las 21 h. Media hora más tarde actuarán los Remei de Ca la Fresca, banda revelación que subirá al escenario con su segundo álbum L'ham de la pregunta. Cerrarán la jornada el dúo emporadnés Cala Vento, que celebra una década en los escenarios con un concierto especial. El grupo presentará su nuevo disco Brindis, una colección de versiones que beben del pop, el hardcore y la canción de autor. Destacan reinterpretaciones de canciones como Lento de Julieta Venegas, canto libre de Lucio Battisti y adaptaciones al catalán de clásicos como Pau d'Els Pets o Insurrección de El Último de la Fila.

El sábado 2 de agosto empezará la noche Irene Minovas, cómica y actriz de trayectoria en expansión que actuará a las 21 h en el escenario La Comèdia de Falset. A las 21.30 h Koko-Jean & The Tonics, la banda liderada por la carismática Koko-Jean Davis, una de las voces más potentes de la música negra actual, presentará su segundo disco, Love Child.

La noche continuará con un auténtico espectáculo de bastante instrumental: Dani Nel·lo & Los Saxofonistas Salvajes. Con este proyecto, el saxofonista barcelonés hace un viaje a los orígenes del rhythm and blues, reivindicando el papel esencial del saxo tenor como símbolo de libertad y transgresión.

Les entradas y abonos para las actuaciones del viernes y sábado ya están en venta a través de internet (www.codetickets.com).

La Garbinada Pop 2025 se alargará hasta el 16 de agosto con actuaciones como las de Buhos (8 de agosto); Sptoy Flight (9 de agosto); Doctor Prats (15 de agosto) y el concierto familiar Rock per xics, (16 de agosto). Tanto este concierto como el de Spoty Flight son gratuitos. Todos los conciertos se darán en Falset.