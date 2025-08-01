Desmantelan dos puntos de venta de drogas al detalle en Falset

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Agentes de los Mossos d'Esquadra de las Unidades de Investigación y Seguridad Ciudadana de las comisarías de Reus y Falset, detuvieron este miércoles en la capital del Priorat, cuatro hombres de edades comprendidas entre los 33 y los 43 años, como presuntos autores de seis delitos de tráfico de drogas.

La investigación se inició a raíz de la información policial generada desde el pasado mes de mayo, en que se tuvo conocimiento que un hombre lideraba una actividad de tráfico de drogas en un domicilio de la calle Sant Francesc Xavier de Falset.

Durante la investigación previa, se confirmó que en esta vivienda el líder de un grupo familiar almacenaba sustancias estupefacientes, mientras que la venta de drogas al detalle se hacía a pie en calle. Para la distribución, se constató que utilizaban otro domicilio ubicado en la calle Miquel Barceló del mismo municipio.

Los mossos observaron que muchas personas frecuentaban diariamente y a cualquier hora estas dos calles junto con el de Sant Marcel con el fin de comprar básicamente cocaína y hachís. Este hecho generó inseguridad e inquietud vecinal. También determinaron que la vivienda de la calle Sant Francesc Xavier, donde residía el líder del grupo, está donde almacenaban las drogas y el dinero ante la posibilidad de una actuación policial.

A medida que avanzaba la investigación, el principal responsable detuvo esta actividad ilícita en varias ocasiones y pidió al resto de implicados que extremaran las precauciones con el fin de evitar la presión policial. Tres hombres se distribuyeron las funciones para poder traficar en el vestíbulo del bloque de viviendas de la calle Miquel Barceló, o incluso directamente en la vía pública.

En casi cuatro meses de vigilancias y actuaciones policiales, los mossos recogieron todos los indicios necesarios y llevaron a cabo un total de seis intervenciones de sustancias entre diferentes compradores. Investigadores y agentes de Seguridad Ciudadana que efectuaban servicio de paisano, confirmaron que el jefe del grupo era quien primero hacía la transacción. La persona interesada en adquirir sustancias lo llamaba a un teléfono móvil y después de acordar la cantidad y el precio, daba el visto bueno a los dos vendedores. Por su parte, el cuarto hombre únicamente se dedicaba a controlar la zona pero al igual que el resto, era imprescindible para garantizar que se pudieran hacer las transacciones.

Como consecuencia de todo, este miércoles alrededor de las 07.00 horas se llevó a cabo un dispositivo policial durante el cual se efectuaron las entradas judiciales en estas dos viviendas.

En el de la calle Miquel Barceló, se detuvieron tres hombres y se intervinieron 26 envoltorios de un gramo de cocaína que vendía al detalle a 50 euros cada uno. De hecho, también se localizaron varias cantidades de billetes fraccionados de esta cantidad, así como dos básculas digitales de precisión, varios teléfonos móviles y otros elementos para la preparación de los envoltorios.

Con respecto al domicilio de la calle Sant Francesc Xavier, donde se detuvo al jefe de este grupo familiar, los mossos confiscaron más de 30 gramos de metanfetamina con un valor en el mercado ilícito de sustancias de cerca de 1.000 euros. Asimismo, los agentes encontrar más de 20.000 euros repartidos en diferentes escondites.

La investigación continúa abierta con la previsión de poder efectuar nuevas detenciones en las próximas semanas. Los cuatro detenidos pasaron ayer a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Falset.