Sucesos
Extinguido un incendio de vegetación en Ulldemolins
Los Bomberos han recibido el aviso a las 11.24 h y han actuado con unidades terrestres y un helicóptero para apagar un fuego de baja intensidad en una zona de sotobosque
Los Bomberos de la Generalitat han actuado este sábado por la mañana en un incendio de vegetación forestal en el término municipal de Ulldemolins. El fuego ha afectado a una zona de sotobosque, que ha quemado con baja intensidad.
El aviso lo han recibido a las 11.24 h y hasta el lugar se han desplazado 9 efectivos terrestres y un helicóptero, que ha realizado alguna descarga y una vuelta de reconocimiento para evaluar el alcance del incendio y comprobar que no hubiera otros focos activos en la zona, ya que ayer se registraron rayos en la zona.
Los Bomberos han dejado la zona completamente rematada y ya han vuelto a parque. Este episodio se produce en un contexto de riesgo de incendios forestales en Cataluña. Los Agentes Rurales han activado el nivel 3 del Plan Alfa en 21 municipios de 4 comarcas de Ponente y las Terres de l'Ebre por peligro muy alto.