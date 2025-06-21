Extinguido un incendio de vegetación en Ulldemolins

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Los Bomberos de la Generalitat han actuado este sábado por la mañana en un incendio de vegetación forestal en el término municipal de Ulldemolins. El fuego ha afectado a una zona de sotobosque, que ha quemado con baja intensidad.

El aviso lo han recibido a las 11.24 h y hasta el lugar se han desplazado 9 efectivos terrestres y un helicóptero, que ha realizado alguna descarga y una vuelta de reconocimiento para evaluar el alcance del incendio y comprobar que no hubiera otros focos activos en la zona, ya que ayer se registraron rayos en la zona.

Los Bomberos han dejado la zona completamente rematada y ya han vuelto a parque. Este episodio se produce en un contexto de riesgo de incendios forestales en Cataluña. Los Agentes Rurales han activado el nivel 3 del Plan Alfa en 21 municipios de 4 comarcas de Ponente y las Terres de l'Ebre por peligro muy alto.