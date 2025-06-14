Extinguido un incendio de vegetación junto a una casa en Falset

Imagen de los Bomberos trabajando en el incendio de FalsetBomberos de la Generalitat

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Una dotación de los Bombers de la Generalitat ha intervenido este sábado para extinguir un pequeño incendio de vegetación en la zona de la Font del Granyell, en Falset.

El fuego ha afectado a la hierba del talud exterior situado justo al lado de la fachada de un inmueble, pero no ha provocado daños en el interior de la vivienda. Los bomberos han controlado y extinguido las llamas rápidamente y no se ha tenido que lamentar ningún herido ni afectación estructural.

Este sábado todas las comarcas de la provincia de Tarragona se encuentran bajo riesgo de incendio forestal. En el Priorat, la mayoría del territorio está clasificado en nivel 1, peligro moderado, mientras que algunas localidades tienen nivel 2, peligro alto.

Otras zonas destacadas con riesgo son el Alt Camp, la Conca de Barberà, la Ribera d'Ebre y la Terra Alta.