Falset tendrá finalmente un helipuerto y se licitará este verano

La Generalitat de Catalunya presentó este mes de mayo la estrategia de helipuertos de emergencias H24. Este preveía la construcción de nuevos helipuertos distribuidos por todo el país que pudieran generar accesos rápidos a hospitales de referencia durante los rescates de montaña y actuaciones de emergencia. En la provincia de Tarragona se preveían construcciones en la Conca de Barberà, el Baix Camp, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta, el Baix Ebre y el Montsià.

Así, inicialmente no se daba cobertura en la comarca del Priorat, pero el departamento de Territori ha decidido finalmente incorporar una nueva ubicación en Falset. Desde el departamento señalan que este helipuerto permitirá «garantizar el buen funcionamiento» de la estrategia.

Además apuntan que la red de helipuertos es «un servicio único en España», basado en modelos como el de Suiza o Noruega que permite volar aunque haya inclemencias meteorológicas. Los diferentes helipuertos estarán coordinados por un centro de gestión remota.

El helipuerto de Falset se ubicará al lado del campo de fútbol, cercano a una de las entradas del municipio. Desde la Generalitat ya han valorado que estos terrenos son planos, tienen un tamaño suficiente y con buenas perspectivas con respecto a las superficies limitadoras de obstáculos.

Los terrenos son propiedad del Institut Català del Sòl (Incasòl), quien firmó un acuerdo con el Ayuntamiento de Falset para la construcción de vivienda de protección oficial y otros equipamientos. Independientemente de este proyecto urbanístico, el departamento de Territori trabaja con la previsión de licitar el proyecto ejecutivo del helipuerto entre este mes y el próximo. Al tratarse de una construcción relativamente sencilla, el proceso no tendría que alargarse demasiado y podría ver la luz este mismo año.

Este proyecto es complementario del que ha previsto en Prades, anunciado recientemente por la consellera de Territori, Sílvia Paneque. A diferencia del de Falset, este todavía no cuenta con un calendario definido, y formará parte de una segunda fase del despago del plan. De hecho, Prades ya dispone de un helipuerto en el parque de Bombers, pero este sólo puede operar durante el día y con buena situación meteorológica.