Sociedad
El Ayuntamiento de Poboleda recomienda no consumir agua del grifo a causa de su turbiedad
El agua está mezclada con barros a raíz de unas tareas para impermeabilizar el depósito municipal
El Ayuntamiento de Poboleda (Priorat) recomienda no consumir agua del grifo al municipio a causa de su turbiedad. Según apuntan fuentes del gobierno local a ACN, el agua sale turbia porque está mezclada con barros a raíz de unas tareas de mantenimiento para impermeabilizar uno de los depósitos municipal. Se trata de residuos que habían quedado en el fondo del tanque que ahora se han mezclado con el agua y han contaminado un segundo depósito más pequeño y la balsa de abastecimiento.
Por eso, se recomienda no beber agua en la población ni usarla para cocinar hasta nueva orden. Desde el Ayuntamiento calculan que entre este martes y miércoles podría estar todo saneado.