El ACA invierte 6,8 MEUR para mejorar el saneamiento de las aguas residuales en el Priorat

La Agencia Catalana del Agua (ACA) invertirá 6,8 millones de euros para mejorar el saneamiento de las aguas residuales en la comarca del Priorat. Se trata de dos actuaciones a los municipios de Falset y la Vilella Baixa. Por una parte, el ACA ha sacado a licitación el contrato para ampliar y mejorar la depuradora de la capital del Priorat, con un presupuesto de 4,3 millones. Actualmente, la planta funciona al 80% de su capacidad y desde el ACA se considera que hay que ampliarla para adecuarla a las necesidades de saneamiento actuales y futuras, como para mejorar la calidad del agua tratada. De la otra, se construirá una nueva depuradora en la Vilella Baixa. El ACA ya ha formalizado el contrato para iniciar las obras con una inversión de 2,5 millones.

Los trabajos de ampliación y mejora de la depuradora de Falset se llevarán a cabo al lado al lado del existente.

Con respecto a la nueva depuradora de la Vilella Baixa, tendrá una capacidad de tratar 95 metros cúbicos al día. También se construirá una estación de bombeo para impulsar las aguas residuales de 138 metros de colectores en alta. La planta se construirá en un periodo de un año y tendrá en cuenta la alta estacionalidad del municipio, que en los meses de verano incrementa a sus habitantes. El agua tratada se aportará al río Montsant.

Actualmente, en Cataluña hay 568 depuradoras, que sanean las aguas residuales de más del 97% de la población. En el Priorat, hay 19 y garantizan el saneamiento al 86,5% de la comarca.