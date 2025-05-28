La ilusión y el trabajo: claves para Brull

Publicado por Marià Arbonès Creado: Actualizado:

Con seis años al frente de la alcaldía de Falset, Carlos Brull (IPF-AM) hace balance del actual mandato, ahora que llega al ecuador, diciendo que la pasión y el trabajo para llevar a cabo proyectos transformadores es lo que le da sentido. En mayo de 2023, Brull revalidó la mayoría absoluta, con nueve concejales, uno más que en el 2019. Los dos escaños restantes fueron para Junts per Falset, que poco después aceptaría entrar al gobierno municipal, y Falset pot Més (PSC), que prefirió quedarse a la oposición.

Brull reivindica una acción de gobierno basada en «el trabajo en equipo, la constancia y la visión a largo plazo». En un contexto marcado por adversidades diversas que todavía han influido en este mandato, desde temporales hasta una pandemia, el equipo de gobierno ha intentado mantener el empuje y avanzar en acciones estructurales.

Entre los proyectos destacados, Brull señala la transformación de la nave de la Falbar, que se convertirá en un espacio turístico de referencia, con una sala inmersiva dedicada a la historia vitivinícola del Priorat. También destaca la remodelación del paseo de Josep Campàs por ganar sombra y confort climático, una obra que recibirá financiación europea. Además, el presupuesto municipal de 2024, con más de 5,5 millones de euros, 1,5 de los cuales destinados a inversiones, es el más alto de la historia de Falset. El alcalde reconoce la complejidad del proceso administrativo que hay detrás de cada obra.

Con respecto a las líneas de actuación de futuro, la vivienda es uno de los grandes retos. Falsete ha cedido suelo público a la Generalitat para facilitar la construcción de viviendas de protección oficial y ha redimensionado áreas residenciales para hacerlas viables. También se prevé que el INCASÒL urbanice dos sectores entre 2026 y 2027. En este sentido, Brull valora positivamente la incorporación de Junts per Falset en el gobierno municipal: asegura que el trabajo conjunto «es fluido y bien coordinado».

Sin embargo, hay dificultades estructurales que afectan al desarrollo del municipio. Brull critica la situación «endémica» del R15, la línea ferroviaria que conecta Falset con Barcelona. «Es la línea con más incidencias de Cataluña, y eso nos coloca en una situación de desigualdad flagrante respecto de otros territorios», denuncia. Considera que la falta de inversiones en la comarca frena opciones de desarrollo y fijación de población.

A pesar de todo, Falset no sufre despoblamiento. Con cerca de 3.000 habitantes, crece de manera moderada y mantiene los servicios básicos. Según el alcalde, el municipio ofrece «una calidad de vida de pequeña ciudad». Brull también se muestra claro con respecto al área metropolitana del Camp: «El Priorat no tiene cabida. Tenemos una singularidad propia, una identidad rural que hay que preservar. Nuestro futuro pide defender el paisaje, el territorio y el modelo de turismo sostenible y de calidad que hemos construido a lo largo de décadas».

Con respecto a una futura candidatura para las municipales de 2027, el alcalde todavía no ha tomado una decisión. «Hay proyecto, hay camino a hacer, pero ahora mismo estamos centrados en ejecutar el mandato», concluye.

La opinión de la oposición

El único concejal a la oposición del Ayuntamiento de Falset, Jaume Capdevila, reivindica una nueva manera de hacer política en el municipio, «inspirada en la acción del gobierno de Salvador Illa». Pasados dos años del mandato municipal, el concejal socialista asegura que se ha perdido el tiempo y que el municipio está en una situación de bloqueo. Sin embargo, defiende su papel como voz de la ciudadanía y apela también a la ilusión y el trabajo para transformar Falset.