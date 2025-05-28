Construirán cuatro miradores en el Priorat para observar y explicar la comarca

Ubicación donde se construirá un mirador con forma de pequeño balcón en la Miloquera de Marçà.Consell Comarcal del Priorat

El Consell Comarcal del Priorat ha impulsado el proyecto ‘Xarxa de miradors Priorat-Montsant-Siurana, mosaic agroforestal Mediterrània’ para construir cuatro miradores en diferentes puntos de la comarca y así «comprender mejor su paisaje, historia y legado cultural». La iniciativa se ha hecho conjuntamente con el Parc Natural de la Serra de Monsant, el Consorci de la Serra de Llaberia, la DOQ Priorat, la DO Montsant, Priorat Enoturisme, Prioritat y PIMEC.

Las entidades firmaron un convenio de colaboración para enriquecer el turismo sostenible del Priorat con un presupuesto de 198.931,46 euros, financiado en un 90% por el Ministerio de Transición Ecológica. El proyecto de los miradores se llevará cerca de la mitad de este montante, con un presupuesto base de licitación de casi 90.000 euros.

Los puntos escogidos por los miradores han sido Coll de Solans (la Figuera), la Miloquera (Marçà), l'Era del Foro (Capçanes) y Lo Balconet (Torroja de Priorat). Las ubicaciones han sido determinadas después de un análisis técnico donde se han tenido en cuenta criterios como su valor paisajístico, accesibilidad y relevancia cultural.

Los miradores se harán con una plataforma de madera y dispondrán de mobiliario de descanso y señalización para interpretar el paisaje. Además, también se adecuará un itinerario de acceso desde los municipios más próximos. Para hacerlo, se arreglarán los caminos existentes y se crearán algunas zonas de descanso con vistas. En algunos municipios también se crearán zonas de estacionamiento para turismos o bicicletas. En cualquier caso, las construcciones se harán integradas en el paisaje del entorno.

Los cuatro miradores

Entrando al detalle, el mirador del Coll de Solans será el que tendrá un itinerario más largo, de 700 metros. El camino se adecuará con excavaciones y pequeñas pavimentaciones, también dispondrá de áreas de descanso.

Lo Balconet de Torroja de Priorat se implantará sobre la estructura de un antiguo mirador, sustituyendo los elementos por otros que permitan mejor visibilidad y se integren con el paisaje. Además se abrirá un nuevo camino a pie habilitando un carril para peatones en la carretera que da acceso.

Con respecto a la Miloquera de Marçà se adecuará una zona plana para hacer aparcamiento, aunque se limitará el acceso de los vehículos hasta el lado mismo del mirador. Este dispondrá de una forma de pequeño balcón aprovechando el desnivel de antiguos bancales de cultivos, generando una vista panorámica.

Finalmente, l'Era del Foro de Capçanes requerirá adecuar un sendero bastante irregular de unos 250 metros y con veinte metros de desnivel. La vía se adecuará con grava, un muro de piedra seca y barandillas en algunos puntos.