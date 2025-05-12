Crean una app para divulgar los puntos de interés arqueológico del Parque Natural del Montsant

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) ha creado un prototipo de aplicación para teléfonos móviles para divulgar los puntos de interés naturales, históricos y arqueológicos del Parque Natural de la Sierra de Montsant, en el Priorat.

Se trata de una app impulsada por un equipo de arqueólogos de la UAB que trabajan al yacimiento de la Cueva del Fem, con el objetivo de difundir su investigación a la sociedad. De momento, hay registradas dos rutas que salen desde Ulldemolins, la de las Obagues y la de la Cueva del Fem, con una treintena de lugares señalizados donde el usuario puede encontrar información en un formato multimedia. Es una prueba piloto que podría ser extrapolable en otros espacios patrimoniales y parques naturales de Cataluña.