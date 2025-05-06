El Consell Comarcal del Priorat y la Plataforma pel Riu Siurana rechazan el trasvase hacia Riudecanyes

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Consell Comarcal del Priorat y la Plataforma pel Riu Siurana han rechazado el trasvase de agua del pantano de Siurana hacia el de Riudecanyes propuesto por la Agencia Catalana del Agua (ACA) en la comisión de desembalse celebrada este lunes.

«Este traspaso de agua volvería a dejar el pantano de Siurana bajo mínimos, mientras Riudecanyes casi llegaría al 80% de su capacidad», ha destacado el Consell Comarcal. La ACA ha defendido traspasar 1,03 hm3, casi un tercio de lo que ha almacenado ahora a Siurana, que se encuentra al 25% de su capacidad.

«Reclamamos, una vez más, el fin del trasvase. La comarca del Priorat necesita esta agua», ha afirmado el ente del Priorat en un comunicado. «Hemos sufrido mucho durante estos últimos años a causa de la sequía y creemos que la solución pasa por acelerar los proyectos que tienen que garantizar que los regantes del Camp de Tarragona accedan al agua sin tener que llevar a cabo trasvases entre cuencas, una práctica del todo prohibida en la normativa europea vigente», han señalado desde el consejo comarcal.

Asimismo, han expuesto que dejar el pantano de Siurana a unos niveles tan bajos supone también que el agua que queda en la comarca sea de muy mala calidad. Sergi Méndez, presidente del Consell Comarcal del Priorat, en declaraciones a ACN ha explicado que a pesar de todo, con las reservas que quedarían en el pantano de Siurana tendría que haber suficiente «para pasar el verano» con «las necesidades de agua de boca cubiertas» de los cuatro municipios que dependen (Torroja del Priorat, Poboleda, Gratallops y Porrera) y también las de los sector primario.

De todos modos, el presidente se muestra expectante por cómo será el verano a nivel de temperaturas y pluviometría, que pueden condicionar las cosechas y las necesidades de agua de los campesinos. A su vez, el ente ha valorado «positivamente posicionamientos claros como el del Ayuntamiento de Riudoms, que se ha comprometido a no utilizar el agua de Riudecanyes porque ya cuentan con conexión con el agua del Ebro a través del Consorcio de Aguas de Tarragona».

En esta línea, han pedido «a otros municipios» que hagan lo mismo, en referencia al Ayuntamiento de Reus, que tiene derechos sobre el agua de Siurana y no ha renunciado, «incluso sin tener en cuenta los intereses de los campesinos de su comarca», ha destacado Méndez.

Paralelamente, desde el Consell Comarcal del Priorat han solicitado «que se retire, de una vez por todas, la demanda interpuesta contra los activistas que actuaron, de manera simbólica, en defensa del río Siurana y a los que se está utilizando como medida coercitiva para desmovilizar el movimiento reivindicativo comarcal».

Por su parte, desde la Plataforma pel Riu Siurana se han mostrado «indignados» por la propuesta de la ACA. «Trasvasar un hectómetro compromete los usos del Priorat de este verano y si no llueve se puede producir una situación límite como la del año pasado», ha expresado uno de sus miembros, Oriol Ponti.

Ponti ha añadido que «si se acaba trasvasando la Generalitat tiene que exigir a la Comunidad de Regantes del Pantano de Riudecanyes que justifique hasta la última gota de esta agua, que ni una gota vaya para uso urbano de pueblos que se pueden abastecer por el CAT y que se dedique exclusivamente para salvar cultivos de agricultores profesionales».