Una cúpula se instala en el interior de la cartuja de Escaladei

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Cartuja de Escaladei acogerá a partir del 6 de mayo, y hasta el 6 de julio, el proyecto OH! ESCALADEI con actividades gratuitas dirigidas a varios públicos para generar conciencia eco-social a través de la expresión artística.

El Departament de Cultura, a través de la Agencia Catalana del Patrimonio Cultural, y el Parque Natural de la Sierra de Montsant, impulsan este proyecto, que también cuenta con la colaboración del Consell Comarcal del Priorat. OH! ESCALADEI se enmarca dentro del proyecto itinerante OH!BRADOR de Conciencia Eco-social que ha creado la cooperativa Guijarro Educación y que ya se ha realizado en Ulldemolins, Falset, Tarragona, Valls y Reus.

En el exterior de la Cartuja se instalará una cúpula de SOStenibilitat de 5 m de altura por 10 m de diámetro. En el interior se harán varias actividades y también se podrá visualizar un audiovisual introductorio sobre la Cartuja de Escaladei y su vinculación con la sostenibilidad.

Programación de actividades

La programación cuenta con actividades destinadas al público familiar como L'art de la sOH!stenibilitat, para repensar en familia nuestra manera de vivir, y OH! gràcies mare terral, en que las ilustraciones del libro de Vanina Starkoff cobran vida para saludar y agradecer todos los seres vivos.

Por los centros educativos se han diseñado la actividad SOH!m terra, como una experiencia de movimiento corpórea y sensorial, y la actividad La vida en jOH!c, que permitirá a los jóvenes tomar conciencia de las consecuencias de la crisis climática. FormaciOH! está pensada para formar a los docentes en este ámbito.

La propuesta Teambuilding per a equips OH! está pensada para empresas y colectivos, donde podrán aprender a realizar acciones para «transformar nuestra realidad» desde la eco-conciencia.