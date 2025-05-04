La Feria del Vino de Falset brinda por treinta años de historia

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La Feria del Vino de Falset todavía la última jornada de la trigésima edición con una sesentena de bodegas de las dos denominaciones de origen presentes en la comarca y una programación que combina actividades relacionadas con viticultura, gastronomía y música.

Tres décadas después de poner en marcha la iniciativa, los profesionales consideran que les ha permitido recuperar «el orgullo de ser viticultor y campesino», como ha señalado el presidente de la DOQ Priorat, Salus Álvarez.

«Eso hace treinta años estaba totalmente devaluado. La sociedad vuelve a valorar mucho el orgullo del oficio», ha añadido. Con todo, la organización augura igualar e incluso superar las 64.000 degustaciones de la pasada edición después de atraer a más de 15.000 personas en la capital del Priorat.

Treinta años atrás, el Ayuntamiento de Falset impulsó la primera feria de vinos del municipio, una iniciativa que ha ido creciendo con el paso de los años. «No nos podíamos llegar a imaginar que llegaríamos a una feria como la que tenemos ahora, que es una fiesta mayor de la comarca», ha apuntado a la ACN el alcalde Carlos Brull.

Una visión compartida por las dos denominaciones de origen presentes en el Priorat, que ven en la feria una herramienta que los ha ayudado a recuperar el orgullo para el oficio y conectar con los consumidores. En este contexto, la feria se ha convertido escaparate para que las bodegas muestren sus producciones a un público local pero también internacional que ven en la feria una oportunidad para adentrarse en el mundo vitivinícola prioratí.

Más de 56.000 degustaciones

La feria hace años que trabaja para posicionar también como un mercado de vinos, de manera que la gente haga una primera cata y después, compre botellas a precio especial. En esta ocasión, la organización augura superar las 64.000 degustaciones del año pasado. Este sábado, ya habían hecho 56.000.

Para atraer visitantes y profesionales, la feria se dota de un programa que combina viticultura, gastronomía y música que no sólo se centra en la capital del Priorat, sino que se esparza con actividades por toda la comarca.

Algunos, como la experta en vinos Joan Harnesh, hace años que no pierde ocasión para acercarse a Falset para ver las novedades de cada bodega y buscar «gemas escondidas». Este año, la visita la ha hecho con un grupo de compañeros y amigos que también son expertos en la materia, con los cuales han explorado y probado las diferentes opciones que ofrecen la sesentena de bodegas de la DO Montsant y DOQ Priorat presentes en la feria.

Retos de presente y futuro de las denominaciones de origen

Entre los retos que encara el sector vitivinícola, el presidente de la DOQ Priorat Salus Álvarez ha insistido en la gestión del agua y de vivienda en la comarca, en más de añadir las incertidumbres del mercado internacional a raíz de los aranceles de Trump y el cambio climático.

Al mismo tiempo, ha pedido regular la producción del vino catalán para tener «orden, prestigio y valorización». Por su parte, la presidenta de la DO Montsant Pilar Just ha añadido que hay que crear una feria profesional paralela para generar negocio durante todo el año para las bodegas.

Con respecto a la campaña de este año, Just ha pedido celeridad en los proyectos de gestión de agua anunciados por las administraciones. «Tenemos que ser capaces que este riego de apoyo nos ayude a generar los kilos por hectáreas necesarios para que las explotaciones sean viables. Sólo pedimos eso, no pedimos ser unas DOs con grandes producciones, porque entonces perderíamos esta identidad y calidad de nuestros vinos», ha concluido.

Una familia revisa el programa de bodegas en la 30.ª Feria del Vino de FalsetACN

Un grupo internacional de expertos en vino compra tickets en la 30.ª Feria del Vino de FalsetACN

Un grupo internacional de expertos en vino brinda en la 30.ª Feria del Vino de FalsetACN

Un grupo de amigos brinda en la 30.ª Feria del Vino de FalsetACN

Una mujer sirve vino de la bodega Clos Pachem de Gratallops a la 30.ª Feria del Vino de FalsetACN

La propuesta musical también ha estado presente en la 30.ª Feria del Vino de FalsetACN

Un grupo internacional de expertos en vino se fotografía en la 30.ª Feria del Vino de FalsetACN

Una pareja comparte una copa en la 30.ª Feria del Vino de FalsetACN

Dos mujeres prueban un vino en la 30.ª Feria del Vino de FalsetACN