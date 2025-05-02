Carlos Brull: «La gente que visita la feria siempre se queda con ganas de conocer más nuestro territorio, vinos y paisajes»

Publicado por Álvaro Rodríguez Redactor Creado: Actualizado:

¿Por qué la feria se presentó en Reus y Tarragona?

«Ya va siendo un poco una tradición de la feria, con la costumbre que el primer acto se haga en Tarragona. El objetivo es dar a conocer todavía más nuestra feria y todo lo que se podrá vivir durante este fin de semana en Falset. Presentarla en ciudades como Tarragona y Reus tiene todo el sentido, porque al final todo el territorio es el mismo, nos tenemos que alimentar entre los unos y los otros. Tarragona fue un punto importante de entrada y salida de vinos y Reus una plaza comercial histórica».

¿Esta es la feria del vino del territorio?

«Sí, creo que en estos treinta años hemos conseguido ser una feria referente en el sector vitivinícola, no sólo en el ámbito de comarca sino de país. Creo que es uno de los mejores acontecimientos que hay en abierto. Colaboran dos denominaciones de origen y una sesentena de bodegas».

¿Ha habido crecimiento de bodegas participantes?

«No, en esta edición tenemos alguna menos. Se tiene que destacar que el año pasado tuvimos factores como la sequía que han afectado bastante en la producción. A partir de aquí, es treinta años y tenemos que hacer reflexión sobre hacia dónde queremos ir y cómo queremos crecer. La Feria del Vino sirve también como un acompañamiento al sector y seguimiento de las necesidades de los productores, siempre se ha entendido así. En próximas ediciones tenemos que reflexionar sobre cómo mejorar el servicio al sector».

El año pasado se batió récord de visitantes. ¿Hay margen de crecimiento?

«Siempre que sea sostenible y lo podamos mantener, es bienvenido. Falset hace un gran esfuerzo económico en la feria, pero queremos que el crecimiento sea moderado y sostenido. La prioridad es dar un buen servicio y que la gente salga contenta de haber visitado Falset y la feria, sin masificaciones. Por este motivo pensamos muy bien también los espacios, que haya sitio para sentarse y poder hacer una charla y desarrollar la socialización que lleva el mundo del vino».

¿Qué repercusión turística tiene el acontecimiento para el Priorat?

«Hay un gran impacto más allá de estos días. Hicimos un estudio económico y encontramos que estamos en torno a los dos millones de euros de impacto en toda la comarca. Pensad que hay restaurantes y alojamientos reservados desde hace mucho tiempo. La gente que visita la feria se queda con ganas de probar más vinos y conocer más nuestro territorio y paisaje. Tenemos comprobado que el inicio de la feria del vino es una puerta abierta a la temporada de verano y primavera, que son muy buenas turísticamente. También hay que recordar que durante todo el mes de mayo continúa la feria en las bodegas, en la página web se pueden encontrar catas y reservar visitas. Al final este fin de semana es un gran expositor para muchas bodegas que se presentan por primera vez».

Este año también se da continuidad a la apuesta musical.

«Hemos buscado la colaboración con el FiM de Vila-seca porque nos atrae mucho su filosofía y manera de pensar. Lo mismo pasa con la Garbinada Pop. Nosotros vamos allí a presentar nuestros vinos y ellos vienen para programar actuaciones, es una gran sinergia. Creo que tenemos que aprovechar todavía más estas plataformas y llegar a acuerdos con otros festivales, porque de esta manera todo tendrá más sentido».

¿La gente lee el acontecimiento como alguna cosa más que una feria de vino?

«Sí, la gente viene a hacer un descubrimiento de todo. El principal actor es el vino, pero también viene acompañado del aceite y la gastronomía. De hecho, el espacio gastronómico, con la DOP Siurana, ha ido creciendo mucho en los últimos años, porque cada vez hay más interés. También cogen más peso las catas en el wine lover, que es un espacio peculiar para conocer las catas de vinos de manera iniciada o las colaboraciones que hacemos con el Incavi, que permite ofrecer catas de diferentes vinos de toda Cataluña».